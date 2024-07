Catanzaro calcio, raduno tra abbracci, battute e un po' di commozione.

Vecchi e nuovi si sono ritrovati ieri sera in città per il raduno in vista della settimana di visite mediche e test atletici pre-ritiro. Spunta il nome di Koutsoupias tra i probabili acquisti

La stagione 2024-2025 è iniziata a tutti gli effetti nel tardo pomeriggio di ieri per la comitiva giallorossa. Per le 19 infatti vecchi e nuovi volti si sono trovati al Benny hotel per il classico raduno cittadino che rappresenta il preludio alla settimana di visite mediche e test atletici.

Al termine della prossima settimana, domenica 21 per la precisione, si volerà alla volta di Morgex in Valle d’Aosta per il ritiro pre-campionato che avrà la durata di un paio di settimane.

Visi distesi e sufficientemente abbronzati quelli dei calciatori che si sono salutati tra abbracci, pacche sulla spalla e immancabili battute sulle vacanze trascorse e sulle abbronzature più o meno evidenti di molti di loro.

Non è mancato un pizzico di commozione per chi a breve lascerà squadra e ambiente dopo stagioni esaltanti e che hanno certamene arricchito dal punto di vista umano e professionale. Il riferimento è per esempio al greco Sounas che a giorni si trasferirà ad Avellino per intraprendere una nuova esperienza e arricchire il suo già ampio bagaglio curriculare.





Flash di mercato

Mentre i calciatori si sono dati appuntamento per il ritrovo in città il DS Polito continua il suo lavoro alla ricerca di elementi adatti per il nuovo progetto tecnico voluto da mister Caserta.

Il vulcanico dirigente giallorosso ha iniziato ad intrecciare una trattativa che potrebbe portare in giallorosso il greco Īlias Koutsoupias.

Il 23nne centrocampista di proprietà del Benevento nella passata stagione ha militato nel Bari in prestito su richiesta dallo stesso Polito.

L’accordo con il giocatore ci sarebbe già, resta da definire quello con la società sannita. Si parla di acquisto a titolo definitivo. Pronto per un triennale che lo legherà al Catanzaro fino al 2027.

Evidentemente le due reti siglate proprio al Catanzaro e l’ottima prestazione generale in occasione della gara del San Nicola lo scorso settembre hanno lasciato il segno. Vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi della trattativa.





Maurizio Martino