Catanzaro. Dune Giovino, ecomostro e degrado: Riccio, disastro annunciato, intervenga immediatamente il sindaco Fiorita

Un disastro annunciato, la realizzazione della ciclabile sulle Dune di Giovino, che tanti cittadini ci segnalano quotidianamente esprimendo sdegno e indignazione.



Basta infatti andare in Pineta, a Giovino, per rendersi personalmente conto del disastro realizzato con tutta l'area delle Dune contaminata e degradata dal materiale utilizzato per la realizzazione della ciclabile e la stessa cartellonistica turistica distrutta e vandalizzata.



Fermi Fiorita questo scempio, così come reclamato dai cittadini con decine di post sui social, attivandosi per cercare di salvare il salvabile facendo immediatamente bonificare l'area e mettendo in sicurezza quanto realizzato.



"Basta con i bluff, sindaco Fiorita, come il fantomatico protocollo d'intesa tra il comune di Catanzaro ed il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea sottoscritto nel mese di Aprile 2024 con la finalità di individuare gli interventi opportuni per garantire la conservazione della biodiversità e favorire lo sviluppo turistico dell'area delle Dune di Giovino".



Il progetto della ciclabile sulle Dune di Giovino è stato un fallimento e si è pure perso il finanziamento della Regione Calabria creando, probabilmente, le premesse per un corposo debito fuori bilancio che dovranno pagare i catanzaresi.



Ma, soprattutto, con la realizzazione di un ECOMOSTRO si è probabilmente persa l'occasione per creare una riserva naturale nell'area di Giovino con importanti ricadute turistiche ed ambientali sul territorio.



E di questo, sindaco Fiorita, prima o poi Lei dovrà darne conto ai catanzaresi.