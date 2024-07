Catanzaro. Elevando lo Spirito: esplorando il ruolo degli Angeli come messaggeri, custodi e difensori

CATANZARO - “Angeli: messaggeri, custodi e difensori” è il tema del convegno organizzato dall’Ufficio per la Pastorale Scolastica della diocesi in collaborazione con l’Associazione culturale “Dante Alighieri” che si terrà martedì 21 maggio alle ore 16,00 nell’Auditorium “Sancti Petri” di Catanzaro.

Ne hanno dato notizia la direttrice Anna Maria Fonti Iembo e il Presidente dell’Associazione Teresa Rizzo che hanno fortemente voluto l’iniziativa coinvolgendo in modo particolare le scuole e gli insegnanti di religione. Relatore d’eccezione è il sacerdote campano don Marcello Stanzione che da anni si dedica ad un’ampia opera di divulgazione – “per spezzare il monopolio esoterico della New Age sugli angeli, grazie a Dio e col mio linguaggio popolare, che raggiunge gli stessi ambienti di persone”.

“Gli angeli – spiega don Marcello – sono innumerevoli puri spiriti che appaiono cercando di non spaventare, come gli uomini in veste bianca al Sepolcro e un bambino a Santa Francesca Romana, e portano sempre a Dio, che ha dato loro dei compiti, come la custodia, che è di Dio e delegata loro: gli arcangeli - tre riconosciuti, sette secondo libri canonici e apocrifi come quelli di Tobia ed Enoc - proteggono le collettività, gli angeli custodi le singole persone”.

Sul tema porteranno i loro contributi la studentessa del Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro, Giulia Procopio e anche gli studenti del Liceo Artistico “De Nobili” di Catanzaro. L’incontro sarà moderato da Luigi La Rosa, consulente letterario dell’Associazione “Dante Alighieri”.