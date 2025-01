Catanzaro, Giusy Iemma e Igea Caviano: che fine hanno fatto i PAC e gli APA?

Probabilmente non tutti sanno cosa si nasconda dietro i due acronimi.

In realtà, dietro ci sono due servizi sanitari estremamente importanti e basta un rapido giro in rete per verificare che non c’è ospedale in Italia che non li preveda, all’interno delle proprie unità operative.

Due servizi ambulatoriali con finalità diagnostiche, di tipo medico o chirurgico, differenti quindi per scopo e natura dal Day Hospital e dal Day Surgery e di estrema utilità per il paziente complesso perché consentono di effettuare con un’unica prenotazione e quindi in un’unica soluzione tutti gli esami necessari ad inquadrare clinicamente il suo caso.

Da qui si comprende perché Pac e Apa sono presenti dappertutto.

Anche in Calabria erano presenti, ma a leggere il decreto commissariale 442 del dicembre scorso sembra che le due prestazioni siano sparite dal cosiddetto nomenclatore.

Una dimenticanza di chi lo ha predisposto? Una disattenzione? Una scelta precisa del commissario Occhiuto?

Non lo sappiamo e francamente, vorremmo saperlo.

Perché se, come sembra, dovrebbero essere i servizi di Day Hospital e Day Surgery a farsi carico anche delle prestazioni di Pac e Apa, allora le conseguenze per i cittadini pazienti sarebbero di non poco conto.

Non solo sarebbe più gravoso il ticket da pagare ma c’è da credere che anche il carico di lavoro su due soli servizi sarebbe tale da compromettere l’efficienza del sistema di erogazione delle prestazioni.

Tutto questo nel quadro di una sanità, quella calabrese, che dopo anni e anni di commissariamento stenta a diventare una sanità normale che eviti ai cittadini di andare altrove per potersi curare.

L’auspicio, quindi, è che su Pac e Apa qualcuno faccia chiarezza.

Igea Caviano consigliera comunale e provinciale PD

Giusy Iemma vicesindaca ed assessora con delega ai rapporti col sistema sanitario