Servizi AMC e Ordinanze della Polizia Locale per il Weekend di Pasqua a Catanzaro

CATANZARO - Nel prossimo fine settimana pasquale, l'azienda di mobilità cittadina "AMC" sta preparando una serie di servizi straordinari per agevolare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori in città. Con l'aumento previsto del flusso di persone durante le festività pasquali, "AMC" si impegna a garantire un'efficace rete di trasporti per soddisfare le esigenze della comunità.

SERVIZI STRAORDINARI GIOVEDÌ 28 E VENERDÌ 29

Funicolare

Le corse della funicolare avranno una frequenza ogni 15 minuti.

Si precisa che dalle 17.00. alle 23.45 sono previste corse straordinarie.

prima corsa: ore 7.00;

ultima corsa: ore 23.45.

Navette parcheggio Musofalo/Piazza Matteotti

Sono previsti n. 2 navette dal Parcheggio Musofalo a Piazza Matteotti (andata e ritorno) con una frequenza ogni 5 minuti.

prima corsa: ore 17.00;

ultima corsa: ore 23.45.

SERVIZI STRAORDINARI SABATO 30

Funicolare

Le corse della funicolare avranno una frequenza ogni 15 minuti.

prima corsa: ore 7.00;

ultima corsa: ore 23.45.

Navette parcheggio Musofalo/Piazza Matteotti

È prevista n. 1 navetta dal Parcheggio Musofalo a Piazza Matteotti (andata e ritorno) con una frequenza ogni 10 minuti.

prima corsa: ore 17.00;

ultima corsa: ore 23.45.

SERVIZI ORDINARI

I servizi ordinari subiranno le seguenti variazioni.

Linea CC (Piazza Roma/Via Cilea/Via Milelli/Via Acri/Via Monaco/Corso Mazzini/Piazza Roma) sospesa dalle ore 17.00 per interdizione traffico veicolare. Linea CN dalle ore 17.00. andata e ritorno dal terminal Kennedy invece che da Piazza Roma. prima corsa: ore 17.30; ultima corsa: ore 19.30.





LE ORDINANZE DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEL FINE SETTIMANA DI PASQUA

In coincidenza con la settimana di Pasqua, il comandante della polizia locale Vincenzo Ruocco ha emesso due ordinanze che riguardano l’istituzione dell’isola pedonale su Corso Mazzini e la regolamentazione di traffico e sosta in occasione della tradizionale processione della “Naca”.

ISOLA PEDONALE

Per i giorni 28 e 30 marzo 2024 vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- Istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Corso Mazzini compreso tra piazza G. Garibaldi (San Giovanni) fino a Piazza Cavour dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di giovedì 28 marzo 2024.

- Istituzione di area pedonale nel tratto del Corso Mazzini compreso tra Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) fino a Piazza Cavour, dalle ore 18:15 alle ore 22:00 di giovedì 28 marzo 2024.

- Istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Corso Mazzini compreso tra piazza G. Garibaldi (San Giovanni) fino a Piazza Cavour dalle ore 17:00 alle ore 20:30 di sabato 30 marzo 2024.

- Istituzione di area pedonale nel tratto del Corso Mazzini compreso tra Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) fino a Piazza Cavour, dalle ore 17:45 alle ore 20:30 di sabato 30 marzo 2024.

- Sarà consentito ai veicoli con a bordo persone disabili, con regolare contrassegno disabili in corso di validità, di raggiungere percorrendo la Via Spasari l'area di parcheggio di Piazza Prefettura.

- Sarà consentito l'attraversamento di Corso Mazzini: da Via Case Arse a Via Discesa Poerio e da Via Jannoni a Via Menniti Ippolito (Duomo).

PROCESSIONE “NACA”

Per il giorno 29 marzo 2024 vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- Dalle ore 13:00 a fine evento religioso, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie e piazze interessate dalla processione: Piazza del Rosario, Via XX Settembre, Piazza Le Pera, Piazza Roma, Vico I Piazza Roma, Via Eroi 1799, Via Jannoni, Piazza Unità D'Italia, via Sensales, Via Raffaelli, Piazza di Tocco, Via Poerio, Piazza Matteotti, Corso Mazzini per fare rientro alla Chiesa del Rosario da Via XX Settembre.

- Dalle ore 17:00 a fine evento, viene istituito il divieto transito nelle vie e piazza interessate dalla processione.

- Dalle ore 17:00 a fine processione viene istituito il divieto di transito, in via XX Settembre dall'intersezione di Discesa San Rocchello all'intersezione con Corso Mazzini. I veicoli provenienti da Via M. D'amato e Via XX settembre avranno l'obbligo di proseguire su Discesa San Rocchello.