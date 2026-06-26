Catanzaro, interruzione dell'acqua nel quartiere Cava il 27 giugno: ecco le vie interessate e gli orari
Sospensione dell'erogazione idrica per un intervento urgente sulla rete. Disagi previsti nella mattinata di venerdì 27 giugno in alcune strade del quartiere Cava.
Il Comune di Catanzaro informa i cittadini che nella giornata di venerdì 27 giugno sarà effettuata una interruzione dell'acqua nel quartiere Cava per consentire un intervento urgente di riparazione della condotta idrica.
La sospensione dell'erogazione si è resa necessaria a seguito di un intervento definito indifferibile sulla rete idrica situata in via Fiume Busento, finalizzato a garantire il corretto funzionamento dell'infrastruttura e a prevenire ulteriori criticità.
Interruzione dell'acqua a Catanzaro: orari della sospensione
Secondo quanto comunicato, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa nella giornata di venerdì 27 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 12:00.
Salvo imprevisti durante i lavori, il servizio dovrebbe tornare regolarmente disponibile al termine dell'intervento.
Le vie interessate dall'interruzione idrica
La sospensione dell'acqua riguarderà in particolare le seguenti strade del quartiere Cava:
- Via Fiume Busento
- Via Fiume Neto
- Via Saul Greco
- Le zone limitrofe
I residenti delle aree coinvolte sono invitati a organizzarsi in anticipo, predisponendo una piccola scorta d'acqua per le necessità domestiche durante le ore di sospensione.
L'intervento sulla condotta idrica
L'operazione di manutenzione è stata programmata con carattere di urgenza per riparare un guasto alla condotta idrica, evitando possibili problemi più gravi alla rete di distribuzione. Si tratta di lavori indispensabili per garantire la continuità e la sicurezza del servizio idrico a beneficio dei cittadini.
Al termine delle operazioni, l'erogazione dell'acqua a Catanzaro verrà ripristinata progressivamente nelle zone interessate. Eventuali lievi variazioni di pressione o temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua nelle prime fasi del ripristino sono generalmente normali dopo interventi di questo tipo.
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