Catanzaro, la denuncia di Levato sulle case ATERP: “famiglia esasperata per una colonna di scarico ostruita”

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Catanzaro, la denuncia di Levato sulle case ATERP di via Caduti 16: “Famiglie lasciate sole davanti ai disagi”

Il consigliere comunale chiede un tavolo tecnico urgente per risolvere le criticità segnalate dai residenti

Torna sotto i riflettori la situazione delle case ATERP di Catanzaro situate in via Caduti 16 Marzo, dove una famiglia denuncia da tempo gravi disagi causati da una colonna di scarico delle acque bianche ostruita. Una problematica che, secondo quanto riferito dai residenti, starebbe rendendo sempre più difficile la normale vita quotidiana all'interno dell'abitazione.

A portare la vicenda all'attenzione delle istituzioni è il consigliere comunale Luigi Levato, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e ha chiesto un intervento immediato per affrontare una situazione che si trascina ormai da tempo.

Segnalazioni e PEC senza risposte

Secondo quanto riferito dai residenti, nel corso dei mesi sarebbero state inviate numerose PEC, richieste di intervento e solleciti agli enti competenti. Nonostante ciò, la problematica non sarebbe ancora stata risolta.

La famiglia coinvolta racconta di vivere quotidianamente una situazione di forte disagio, con ripercussioni sulla qualità della vita e sulla normale fruizione degli spazi domestici. Una condizione che alimenta preoccupazione e malcontento tra gli abitanti del complesso residenziale.

La richiesta di Levato: un tavolo tecnico tra Comune e ATERP

Di fronte alle continue segnalazioni, il consigliere comunale Luigi Levato ha chiesto al sindaco di Catanzaro di convocare un tavolo tecnico urgente, coinvolgendo Comune, ATERP e uffici competenti.

L'obiettivo è individuare soluzioni concrete e definitive non solo per il caso specifico della colonna di scarico ostruita, ma anche per le numerose problematiche che, secondo i residenti, interessano gli alloggi popolari ATERP della zona.

Un problema che coinvolge molte famiglie

La vicenda evidenzia ancora una volta le difficoltà che numerosi residenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica si trovano ad affrontare. Questioni legate alla manutenzione degli edifici, agli impianti e ai servizi comuni rappresentano spesso una fonte di preoccupazione per chi vive negli alloggi popolari.

Per questo motivo, la richiesta avanzata dal consigliere Levato punta a un confronto istituzionale che possa garantire tempi certi per gli interventi e una programmazione efficace delle opere necessarie.

Case ATERP a Catanzaro, residenti in attesa di risposte

In attesa di eventuali sviluppi, le famiglie interessate chiedono attenzione e risposte concrete. La speranza è che il dialogo tra amministrazione comunale, ATERP e tecnici competenti possa portare rapidamente alla soluzione delle criticità segnalate e migliorare le condizioni di vivibilità degli edifici.

La situazione di via Caduti 16 Marzo riporta così al centro del dibattito il tema della manutenzione delle case popolari a Catanzaro, una questione che interessa numerosi cittadini e che richiede interventi strutturali capaci di garantire sicurezza, efficienza e dignità abitativa.

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