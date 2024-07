Catanzaro: La Polizia di Stato intensifica i controlli della movida, i dettagli

Catanzaro: La Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo dei luoghi della movida.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato, in ambito provinciale, mirati servizi di controllo nei confronti di alcuni esercizi e locali pubblici di intrattenimento interessati dalla cosiddetta movida.

A Catanzaro Lido, il personale della Divisione PASI, unitamente al personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del locale Commissariato di P.S., nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Questore, hanno accertato plurime violazioni commesse dal gestore di un pubblico esercizio nella zona di Giovino, dove si stava svolgendo una serata di intrattenimento musicale dal vivo con la partecipazione di numerosi clienti.

L’attività svolta, corroborata da ulteriori verifiche ed acquisizioni di informazioni presso i competenti uffici comunali, ha consentito di accertare e contestare varie violazioni, penali ed amministrative, commesse dal gestore del locale.

In particolare, lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di occupazione abusiva di spazio demaniale e apertura di locale di pubblico spettacolo senza licenza di agibilità; inoltre, gli sono state contestate e comminate sanzioni amministrative per aver organizzato una serata di intrattenimento musicale dal vivo e per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti in assenza di autorizzazione, nonché per la mancata installazione dell’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico.

A Lamezia Terme, il personale dell’Ufficio PASI e l’Ufficio Controllo del Territorio del locale Commissariato di P.S., coadiuvato da personale della SIAE e della Polizia Locale, ha accertato diverse violazioni commesse dai titolari di tre esercizi pubblici di quel territorio.

Nel corso dei controlli, sono stati rilevati l’occupazione di porzioni di suolo pubblico superiore a quella autorizzata, nonché la mancanza della licenza SIAE “musica d’Ambiente”.

Inoltre, sulle attività di distribuzione automatica di alimenti e bevande tipo self service, sono state rilevate violazioni delle norme che vietano l’erogazione di bevande alcoliche oltre le ore 24:00. Al titolare dei distributori sono state applicate le relative sanzioni amministrative e sono stati posti sotto sequestro amministrativo due distributori.

Con l’inizio della stagione estiva, la Questura di Catanzaro intensificherà ulteriormente i controlli nei locali e negli esercizi pubblici, in particolare quelli di intrattenimento serale e nei luoghi della movida, per verificare che le attività commerciali vengano svolte nel rispetto delle leggi e delle ordinanze sindacali e per tutelare la sicurezza pubblica e i diritti dei cittadini. (Immagine archivio)