Catanzaro-Mantova 2-2: Pareggite al Ceravolo, Aquile ancora bloccate (Video)

Catanzaro-Mantova 2-2: Ceravolo. Nonostante la superiorità numerica, i Giallorossi si accontentano di un pareggio prezioso per evitare il peggio.

CATANZARO – Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, la Serie B torna a regalare emozioni. Sul prato del Ceravolo, il Catanzaro affronta il Mantova in una gara che, almeno sulla carta, avrebbe potuto rappresentare un punto di svolta per i Giallorossi. Tuttavia, il match si conclude con un rocambolesco 2-2, segnando il decimo pareggio stagionale per gli uomini di Fabio Caserta.

Un primo tempo combattuto e vivace

L’inizio è da incubo per il Catanzaro. Al 7', un errore difensivo consente a Bragantini di portare il Mantova in vantaggio, sfruttando un’incertezza di Pigliacelli. Le Aquile reagiscono e al 27' trovano il pareggio grazie a Pietro Iemmello, che insacca di testa il suo 101° gol in maglia giallorossa su un preciso cross di Seck.

Il resto della prima frazione vede le due squadre alternarsi in fasi di pressing e ripartenze, con il Mantova che si difende con ordine e prova a colpire in contropiede. Il Catanzaro, invece, tenta di costruire gioco, ma spesso manca di precisione negli ultimi metri.

Secondo tempo: emozioni e rimpianti

La svolta sembrava arrivare al 56', quando Cella lascia il Mantova in inferiorità numerica per un fallo su Seck. Tuttavia, nonostante la superiorità numerica, il Catanzaro subisce ancora: al 63', un contropiede letale porta Bragantini a siglare la doppietta personale e il nuovo vantaggio per i biancorossi.

Caserta corre ai ripari con una girandola di cambi. Al 79', è Buso – appena entrato – a sfruttare una situazione caotica in area per siglare il definitivo 2-2. Nei minuti finali, entrambe le squadre cercano il colpo decisivo, ma la stanchezza e la tensione prendono il sopravvento, rendendo impossibile rompere l’equilibrio.

Analisi e prospettive

Con dieci pareggi in quattordici partite, il Catanzaro sembra prigioniero di un’epidemia di “pareggite” che ne frena le ambizioni. Fabio Caserta continua a sperimentare soluzioni tattiche, alternando moduli come il 3-5-2 e il 4-3-3, ma i risultati tardano ad arrivare.

Il prossimo appuntamento, il 30 novembre a Marassi contro la Sampdoria, sarà cruciale per capire se le Aquile riusciranno finalmente a spiccare il volo o se il malessere proseguirà.

Parola al campo

Nonostante i rimpianti, il punto conquistato contro un Mantova combattivo e ben organizzato potrebbe rivelarsi prezioso. Resta però la sensazione che, al Ceravolo, i tre punti siano diventati un miraggio sempre più distante.

Tabellino

Catanzaro-Mantova 2-2: Pareggite al Ceravolo, Aquile ancora bloccate

Catanzaro – Mantova 2-2 (1-1 fine primo tempo)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Brighenti; Ceresoli (24’ st D’Alessandro), Seck, Pompetti (33’ st Buso), Pontisso (33’ st Petriccione), Koutsoupias (12’ st Coulibaly); Biasci (12’ st Pittarello), Iemmello.

A disposizione: Dini, Turicchia, Compagnon, Brignola, Pagano, Volpe, Cassandro.

All. Caserta

Mantova (3-4-2-1): Festa; Solini, Redolfi (30’ pt Cella), Mensah; Fiori, Brignani, Radaelli (30’ st Maggioni), Mancuso (17’ st De Maio); Trimboli, Artioli (30’ st Wieser); Brigantini (30’ st Fedel).

A disposizione: Sonzogni, Botti, Bani, Debenedetti, Galuppini, Panizzi, Aramu.

All. Possanzini

Arbitro: Monaldi

Assistenti: Ricciardi – Regattieri

IV: Vergaro

Var: Nasca

AVar: Pagnotta

Calci d’angolo: 7 Catanzaro, 3 Mantova

Recuperi: 2’ pt, 6’ st

Ammonizioni: 6’ pt Scognamillo (C), 22’ pt Solini (M), 36’ pt Fiori (M), 40’ pt Koutsoupias (C), 45’ pt Trimboli (M), 18’ st De Maio (M), 42’ st Brighenti (C), 44’ st Mensah (M)

Espulsioni: 15’ Cella (M)

Marcatori: 7’ pt, 19’ st Brigantini (M), 25’ pt Iemmello (C), 34’ st Buso (C)

Mister Caserta nel dopo gara di Catanzaro-Mantova 2-2