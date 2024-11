Catanzaro. Rientro graduale dell'acqua in città: domani scuole aperte

Rottura condotta idrica/aggiornamento 16.45: Scuole aperte

La Sorical ha comunicato di aver ultimato i lavori di riparazione della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione di Santa Domenica di Catanzaro.

Il ritorno dell'acqua nelle abitazioni, fa sapere Sorical, è previsto domani mattina, 19 novembre 2024.

Domani 19 novembre 2024 le scuole saranno regolarmente aperte.

Tra poco iniziano le manovre di erogazione dalle vasche di Magisano e del relativo impianto di rilancio.

Sorical ricorda che ci vorranno i tempi tecnici di riavvio, di potabilizzazione, di riempimento dei serbatoi e di entrata in pressione della rete, prima che il servizio vada a regime in tutta la città.

Secondo stime dei tecnici, ci vorranno almeno 5 ore affinché l’acqua potabile arrivi ai serbatoi di distribuzione che, ribadiamo, dovranno parzialmente riempiersi per far entrare in pressione la rete idrica della città.