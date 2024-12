Catanzaro-Salernitana: tutto pronto per la 20ª giornata di Serie B, lunedì al via la prevendita

La sfida tra Catanzaro e Salernitana, valida per la 20ª giornata del campionato di Serie BKT, è pronta a catturare l'attenzione degli appassionati. L'incontro si disputerà domenica 29 dicembre 2024, con calcio d’inizio fissato alle 17:15, presso lo storico Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Per la acquisto biglietti su Ticketone Clicca QUI

Calendario Precedente delle Squadre

Prima di affrontarsi nella 20ª giornata, entrambe le squadre saranno impegnate in partite cruciali. Il Catanzaro giocherà in casa contro lo Spezia e successivamente in trasferta contro il Cosenza, prima di prepararsi per la sfida contro la Salernitana. La Salernitana, invece, affronterà in casa il Brescia e poi giocherà in trasferta contro il Frosinone, prima di arrivare a Catanzaro per sfidare i giallorossi.

Inizio delle Vendite e Settore Ospiti

I biglietti saranno disponibili per la prevendita a partire da lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 15:00. È possibile acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per persona. Tuttavia, il settore ospiti resterà temporaneamente chiuso, in attesa delle decisioni definitive delle Autorità competenti, volte a garantire la sicurezza durante l'evento.

Posizioni in Classifica e Andamento Recente

Le due squadre arrivano alla sfida con situazioni di classifica molto diverse. Il Catanzaro, attualmente all’ottava posizione con 23 punti, ha ottenuto 4 vittorie, 11 pareggi e 2 sconfitte nelle 17 partite giocate. Nelle ultime cinque gare, i calabresi hanno mostrato un buon stato di forma, registrando due vittorie consecutive e tre pareggi.

La Salernitana, invece, occupa il 16º posto con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Il loro andamento recente evidenzia qualche difficoltà, con tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

Focus sulla Sfida

Questo incontro rappresenta un passaggio cruciale per entrambe le squadre. Il Catanzaro punta a consolidare la sua posizione nella parte alta della classifica, mentre la Salernitana cercherà di invertire la rotta per allontanarsi dalle zone pericolose. Lo Stadio Nicola Ceravolo si prepara a essere il teatro di una partita avvincente, con entrambe le formazioni desiderose di chiudere l'anno in bellezza.

Rimani Aggiornato

Non perdere ulteriori aggiornamenti e comunicazioni ufficiali relative alla partita, incluse eventuali modifiche riguardanti la vendita dei biglietti o le disposizioni per il settore ospiti.