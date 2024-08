Catanzaro - Sassuolo: la soddisfazione di Mister Caserta nel Post-Gara (Video)

CATANZARO, 18 AGO. – Al termine di una partita combattuta contro il Sassuolo, l'allenatore del Catanzaro, Fabio Caserta, ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, nonostante le difficoltà incontrate.

Un match di carattere

Nel post-gara, Caserta ha dichiarato: "Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Non era facile affrontare una squadra come il Sassuolo, costruita per vincere il campionato. Siamo arrivati a questa partita un po' in emergenza, ma quello che conta è quello che si fa durante i 90 minuti in campo." Nonostante le assenze, il Catanzaro ha saputo tenere testa ad un avversario di grande livello, dimostrando carattere e determinazione.

Un punto prezioso e una prestazione solida

Il pareggio ottenuto è un risultato che Caserta considera positivo, soprattutto per il morale della squadra. "Abbiamo fatto un'ottima gara, dobbiamo ripartire da questa prestazione. L'unico momento di difficoltà è stato dopo il gol subito, ma è normale contro una squadra come il Sassuolo. Il punto ottenuto è molto importante", ha aggiunto.

L'Importanza del gruppo e del lavoro di squadra

Caserta ha sottolineato l'importanza del gruppo, elogiando la prestazione di tutti i giocatori scesi in campo: "Oggi abbiamo visto una squadra straordinaria, un gruppo di ragazzi che hanno dato tutto, aiutati anche da un pubblico straordinario." L'allenatore ha anche rimarcato la necessità di continuare a lavorare duramente: "C'è ancora tanto da fare, ma vedo la squadra lavorare bene durante la settimana, e questo mi rende fiducioso."

L'Adattamento tattico e la crescita di Pagano

Dal punto di vista tattico, Caserta ha dovuto fare di necessità virtù, adattando il modulo alle circostanze: "Abbiamo giocato con il 3-5-2 per necessità, ma credo che questa squadra possa adattarsi a diversi sistemi di gioco." Un'attenzione particolare è stata riservata a Pagano, giovane promessa che ha mostrato grande personalità in campo: "Pagano ha delle qualità importanti, può giocare in diversi ruoli. Oggi ha fatto una grande partita, soprattutto in fase difensiva."

Un futuro ricco di sfide

Guardando al futuro, Caserta si mostra ottimista ma consapevole delle difficoltà che attendono il Catanzaro nel campionato di Serie B: "Il nostro obiettivo è confermarci in questa categoria. Sarà un campionato difficile, ma siamo pronti a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi."

Con una prestazione solida alle spalle e una chiara identità di gioco in via di definizione, il Catanzaro di Caserta si prepara a proseguire il suo cammino in Serie B, con la determinazione e la grinta che hanno caratterizzato il match contro il Sassuolo.