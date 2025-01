Catanzaro vs Cesena: Invadiamo il "Nicola Ceravolo"! Ecco Quando e Dove Acquistare i Biglietti

Catanzaro vs Cesena: Tutto Pronto per la 24ª Giornata di Serie B – Invadiamo il "Nicola Ceravolo"!

Dopo la splendida vittoria in trasferta contro il Brescia, conquistata con il punteggio di 2-3, il Catanzaro torna in campo per la 24ª giornata di Serie B.

Il match contro il Cesena, in programma al "Nicola Ceravolo", rappresenta un’occasione imperdibile per i tifosi di spingere i giallorossi verso un risultato importante e continuare a sognare in grande.

I biglietti per assistere a Catanzaro vs Cesena saranno disponibili a partire da lunedì 27 gennaio 2025 alle ore 15:00.

Le vendite si concluderanno sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15:00, poche ore prima del calcio d’inizio.

I tagliandi potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita autorizzati:

Piazza dei Martiri Ungheresi SNC

Via Gioacchino da Fiore 38

Via della Stazione 28/30

Piazza Garibaldi 27

Via San Giorgio 5

Corso Mazzini 121

Viale Pio X 99 (Tel. 0961055934)

Viale Isonzo 420

Via Carlo Pisacane 2 (Tel. 3476552075)

Corso Mazzini 173/175

Via Brigata Catanzaro 67 (Tel. 0961780516)

Per i tifosi che vivono fuori regione, è possibile acquistare i biglietti anche presso il punto vendita di Milano, Via Vittor Pisati 12.

Un Match Decisivo per la Classifica

Con 32 punti in classifica, il Catanzaro occupa attualmente la sesta posizione, in piena zona playoff, grazie a 6 vittorie, 14 pareggi e solo 3 sconfitte.

L'obiettivo è difendere la posizione dai diretti concorrenti e accorciare le distanze dalle squadre in vetta.

Il Cesena, invece, è a pari punti (30) ma si trova al nono posto per differenza reti.

Sarà un confronto diretto di grande importanza, che promette spettacolo e adrenalina.

La Spinta del Tifo: Riempire il "Nicola Ceravolo"

In un campionato equilibrato come la Serie B, il supporto del pubblico può fare la differenza.

Dopo la grande dimostrazione di carattere contro il Brescia, è il momento di trasformare il "Nicola Ceravolo" in una bolgia giallorossa.

L’appello della società è chiaro: invadiamo lo stadio!

Ogni voce e ogni coro saranno fondamentali per sostenere i ragazzi in una sfida così importante.

Conclusioni

Il match contro il Cesena non è solo una partita, ma un appuntamento cruciale per continuare a coltivare il sogno playoff.

L’entusiasmo della tifoseria e la grinta della squadra saranno le armi vincenti per portare a casa un risultato positivo.

Non resta che acquistare i biglietti, indossare i colori giallorossi e riempire il "Nicola Ceravolo".

Forza Aquile, avanti tutta!