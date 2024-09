Catanzaro vs Cremonese: le dichiarazioni del Mister Caserta - pre-partita (Video)

Catanzaro vs Cremonese: Pre-partita con il Mister - Le Dichiarazioni

Catanzaro, 19 Settembre 2024 – Alla vigilia dell'importante match contro la Cremonese, il mister del Catanzaro si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida che attende la sua squadra. Un incontro che riporta alla memoria la dolorosa eliminazione nei play-off dello scorso anno, ma che rappresenta anche un'opportunità di riscatto e crescita per i giallorossi.

La Forza della Cremonese e l'Importanza della Mentalità

"La Cremonese è una squadra forte, già lo era lo scorso anno e si è ulteriormente rinforzata in alcuni reparti," ha dichiarato il mister. "Nonostante alcune assenze, dispongono di una rosa ampia e qualitativamente elevata. Noi, però, dobbiamo concentrarci su noi stessi, facendo le cose che sappiamo fare bene e limitando gli errori. La Cremonese è costruita per vincere il campionato, ma noi siamo pronti a giocarcela a viso aperto."

Il tecnico ha sottolineato l'importanza della mentalità con cui la squadra scenderà in campo: "Le partite si giocano e si vincono sul campo, a prescindere dalla qualità della rosa. Noi non partiamo sconfitti. Dobbiamo avere rispetto di tutte le squadre, ma anche la determinazione e la voglia di imporci."

Obiettivi e Strategie per il Match

Riguardo l'atteggiamento tattico e la preparazione della squadra, il mister ha spiegato: "Stiamo lavorando per implementare il nostro progetto iniziale. Sono arrivati giocatori importanti, soprattutto in attacco, e questo ci offre maggiori possibilità tattiche. Non è facile, però, dopo poche settimane di lavoro, vedere già tutti i meccanismi collaudati. Ci vuole tempo, ma siamo sulla buona strada."

Riguardo alla partita di domani, ha aggiunto: "Dobbiamo essere equilibrati e concedere pochissimo, sfruttando le occasioni che riusciremo a creare. La Cremonese è una squadra che può punirti in ogni momento, quindi sarà fondamentale mantenere alta l'attenzione per tutti i 90 minuti."

La Sfida della Scelta e la Gestione del Gruppo

Uno dei temi più discussi è stato quello dell'abbondanza di giocatori, soprattutto in attacco. "La difficoltà maggiore quest'anno sarà quella di lasciare fuori giocatori che meritano, perché abbiamo tanti elementi di qualità," ha ammesso il mister. "Ma è una situazione che richiede maturità da parte di tutti. Il nostro unico obiettivo deve essere il bene del Catanzaro, indipendentemente da chi gioca o resta fuori."

In merito alle scelte tattiche e alla possibile formazione, il tecnico ha lasciato qualche indizio: "La scelta di Bonini terzino sinistro è dettata dalla possibilità di cambiare sistema di gioco durante la partita senza sostituzioni. È un giocatore che mi dà garanzie difensive e flessibilità tattica."

Preparazione e Fattore Campo

Infine, il mister ha voluto rimarcare l'importanza del pubblico di casa: "Giocare davanti ai nostri tifosi è un grande vantaggio. Dobbiamo sfruttare il fattore campo, rendendo la vita difficile agli avversari. L'entusiasmo e il supporto dei nostri tifosi devono essere un'arma in più per noi."

Con queste premesse, il Catanzaro si prepara ad affrontare la Cremonese con la consapevolezza di poter dire la sua, nonostante la forza dell'avversario. Sarà una partita combattuta, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Leggi Anche

Cremonese. Mister Stroppa: a Catanzaro ogni duello sarà decisivo (Video)