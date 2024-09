Cremonese. Mister Stroppa: a Catanzaro ogni duello sarà decisivo (Video)

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa, analizza la sfida contro il Catanzaro: "Ogni contrasto e palla sporca saranno decisivi per il risultato finale". Scopri di più sulle sue dichiarazioni e sull'approccio tattico della squadra.

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha tenuto una conferenza stampa in vista della partita contro il Catanzaro. Con un occhio attento agli avversari e alla situazione della sua squadra, Stroppa ha sottolineato l'importanza di ogni dettaglio in una gara che si preannuncia decisiva. "Ogni duello sarà determinante", ha dichiarato il mister, consapevole delle difficoltà che attendono la sua squadra.

Preparazione alla partita

In apertura, Stroppa ha parlato della preparazione della sua squadra, spiegando che, nonostante le assenze, non ha intenzione di modificare radicalmente l'assetto tattico: "No, in questo momento per ora no. È chiaro che a volte si difende a quattro, altre a cinque, dipende dalle situazioni in campo". Il tecnico ha voluto rassicurare sul fatto che, nonostante le defezioni nel reparto difensivo, ci sono ancora diverse soluzioni tattiche a disposizione.

Analisi del Catanzaro

Rispondendo alle domande sulla squadra avversaria, Stroppa ha elogiato il Catanzaro, sottolineando come sia una formazione difficile da affrontare, soprattutto in casa: "Non sarà semplice giocare a Catanzaro, indipendentemente dall'allenatore. La loro rosa è più completa rispetto allo scorso anno, con giocatori importanti". Un’analisi che mette in luce la pericolosità dell’avversario, ma che non spaventa il mister della Cremonese, consapevole delle potenzialità della sua squadra.

Contesto di Campionato

Stroppa ha inoltre riflettuto sull’andamento generale del campionato, evidenziando come quest’anno non ci sia una squadra leader: "Per ora il campionato dice questo: tutti possono perdere con tutti. È difficile fare risultato con chiunque, ogni partita è complicata". Questa considerazione mette in risalto l’equilibrio della competizione, rendendo ogni match una sfida a sé stante.

La Sfida della Continuità

Uno dei punti cruciali del discorso del mister riguarda la necessità di dare continuità ai risultati: "È fondamentale dare continuità. Anche due partite vinte consecutivamente possono portarci in una posizione diversa". L’allenatore si è detto fiducioso della crescita della squadra, ma ha anche sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare sull’aspetto caratteriale.

Conclusione

La partita contro il Catanzaro rappresenta una tappa importante per la stagione della Cremonese. Stroppa ha mostrato determinazione e fiducia nella sua squadra, pur consapevole delle difficoltà che li attendono. "Testa bassa e pedalare", è il messaggio che il tecnico vuole trasmettere ai suoi giocatori, puntando a raccogliere punti importanti in un campionato equilibrato e incerto.

Leggi Anche

Catanzaro vs Cremonese: le dichiarazioni del Mister Caserta - pre-partita (Video)