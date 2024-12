Caulonia-Politica: Bando Comunale finalizzato alla concessione di contributi. Oggi l’incontro con stampa e cittadini.

(Riceviamo e pubblichiamo)

L’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, invita i Cittadini e gli Organi di Stampa a partecipare all’incontro informativo sul Bando Comunale relativo alla concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali artigianali e agricole attraverso l’apertura di nuove unità operative o a favore di coloro che intraprendono nuove attività economiche sul territorio di Caulonia, che si terrà Martedì 17 dicembre 2024, con inizio alle ore 19:30 presso la Biblioteca Comunale in Via Suor Brigida Postorino, Caulonia Marina.

L’incontro prevede i saluti e l’introduzione dei lavori del sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, l’intervento di amministratori comunali di Caulonia, la relazione del dottore Nicola Ritorto, funzionario del Comune di Caulonia, esperto in gestione di Fondi nazionali ed europei.