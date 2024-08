Celia: "Bene proposta Pd su contributi per acquisto autoclave, Occhiuto prenda esempio dalla regione Abruzzo per tamponare la carenza idrica"

Nota stampa del Capogruppo PD Fabio Celia.

"Anche quest’estate il problema della carenza idrica si è fatto fortemente sentire a Catanzaro, così come in tutta la Calabria e al Sud. Una criticità che si è ormai storicizzata e che, per essere superata, necessita di investimenti di grosse proporzioni per mettere in sicurezza le reti di distribuzione e assicurare una disponibilità di acqua, durante tutto l’anno, idonea rispetto ai crescenti bisogni dei territori.

Interventi che la Regione Calabria è chiamata a mettere in campo, partendo dalle risorse intercettate attraverso il Pnrr, affinché si possa finalmente voltare pagina rispetto a quello che è il problema dei problemi con cui anche ogni amministrazione è costretta a fare i conti.

Nel frattempo, non si può rimanere con le mani in mano, è necessario individuare delle soluzioni che consentano di convivere con i disagi andando incontro, specialmente, ai residenti delle abitazioni più vetuste, dove l’approvvigionamento idrico è limitato anche da carenze strutturali."

Bene ha fatto il Gruppo Pd alla Regione, guidato da Domenico Bevacqua, a proporre al presidente Occhiuto l’iniziativa, già sperimentata dall’Abruzzo, di destinare contributi a fondo perduto per l’acquisto e installazione di impianti autoclave negli edifici residenziali che ne sono sprovvisti.

Un progetto, finanziato con oltre 850 mila euro, mirato a promuovere l’adeguamento e l’innovazione tecnologica del patrimonio residenziale esistente realizzato prima del 1990 e a garantire ai cittadini una ottimale condizione igienico-sanitaria.

Non solo, sulla falsariga di quanto fatto dalla Regione Abruzzo, si potrebbero destinare queste risorse non solo ai proprietari delle case e ai condomini, ma anche ai Comuni e all’Aterp per gli interventi sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di rispettiva proprietà.

Il governatore Occhiuto potrebbe ispirarsi all’azione del suo collega abruzzese Marco Marsilio e ripetere in Calabria un’iniziativa che un altro governo di centrodestra ha saputo tradurre a beneficio dei cittadini.

Quando si tratta dei diritti essenziali della gente, è giusto riconoscere la bontà delle azioni positive, al di là delle etichette politiche. Ci aspettiamo che Occhiuto prenda esempio e dia risposte alla proposta del Pd regionale."