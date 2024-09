Celia e Buccolieri: Domani grande vetrina Rai per Catanzaro con la Notte del mare e Bandiera blu, successo targato Giusy Iemma

Nota stampa dei Capigruppo PD, Fabio Celia, e PSI, Gregorio Buccolieri.

"Catanzaro, Città bandiera blu per il secondo anno consecutivo, è riuscita a conquistare una cornice d'eccezione grazie al format La notte del mare che, dopo la serata andata in scena al Parco Gaslini a Lido, andrà in onda domani lunedì 9 settembre alle ore 22.50 su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre."

Un evento ideato dalla Life Comunicazione a cura di Domenico Gareri e da lui stesso condotto, insieme a Barbara Politi, che, grazie alla direzione artistica di Filippo Arlia, ha offerto l'occasione di esaltare le eccellenze del territorio legate al mondo del mare e del panorama sociale e culturale.

Un connubio che si inserisce lungo un percorso istituzionale che il Comune di Catanzaro ha avviato e consolidato con grande intraprendenza, grazie all'infaticabile lavoro portato avanti da Giusy Iemma che ha guidato finora l'assessorato alle Politiche del mare.

Obiettivi e traguardi raggiunti, in linea con i valori fondanti della FEE e della Bandiera Blu, e che vedono Catanzaro in prima linea tra le località costiere più belle in Italia. Riconoscimento suggellato dalla vetrina della Rai e dalla presenza straordinaria, in occasione dello spettacolo, di artisti di primo piano come Eugenio Bennato e Mariella Nava.

Dal Capoluogo di Regione arriva, quindi, una cartolina positiva per tutto il nostro territorio, grazie alla riuscita sinergia tra il Comune di Catanzaro, la Regione Calabria e l'ente Parchi Marini Calabria."