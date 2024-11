Fabio Celia: stabilizzazione operatori cimitero notizia positiva per le famiglie e per la continuità dei servizi

Dichiarazione del capogruppo Pd in Consiglio comunale, Fabio Celia.

“La notizia della stabilizzazione dei sei operatori funebri, addetti al cimitero per la Catanzaro Servizi, è un risultato certamente rilevante per l’amministrazione comunale che, con una scelta giusta, ha inteso assicurare certezza e stabilità alle figure professionali che lavorano in un delicato comparto.

I necrofori svolgono una funzione particolare e, quando si parla di attenzione e di dignità per i nostri cari defunti, allora questa decisione va sicuramente verso la direzione ideale.

Voglio ricordare che, in tempi non sospetti, fin dal 2017 quando fui eletto in Consiglio comunale nelle file di Fare per Catanzaro, sollevai personalmente l’opportunità di convertire a tempo indeterminato i contratti degli stessi operatori cimiteriali, per salvaguardare la continuità occupazionale, nell’ambito di un percorso che dovrebbe vedere l’amministrazione comunale impegnata a tutelare e consolidare le professionalità nei diversi comparti afferenti alla Catanzaro Servizi.

Mi auguro, perciò, che questo sia solo il primo passo di un’opera di valorizzazione del personale, garantendo un futuro più sereno a tante famiglie e, al tempo stesso, migliorando i processi di organizzazione del lavoro a beneficio della città”.