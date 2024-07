Cena Solidale a Simeri Mare: il Sindaco Zicchinella invita alla generosità, i dettagli

Sotto l'egida del Sindaco Davide Zicchinella, Simeri Mare si raccoglie in un evento di solidarietà per sostenere progetti umanitari in Burkina Faso.

SIMERI CRICHI - In un'epoca in cui la divisione tra chi ha e chi non ha sembra allargarsi sempre di più, la comunità di Simeri Crichi si unisce attorno a un evento che promette di colmare questo divario, almeno per una sera. L'iniziativa, lanciata dal Sindaco Davide Zicchinella, non è solo un atto di beneficenza, ma un simbolo di comunità e di speranza.

Il borgo calabrese è in fermento per l'organizzazione di una cena di solidarietà che ha lo scopo di raccogliere fondi per una missione in Burkina Faso. Il menù della serata sarà semplice ma ricco di significato: un antipasto seguito da un giropizza, con bevande incluse, a un costo accessibile di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini. Un prezzo contenuto che nasconde un valore immenso, quello della generosità e del supporto concreto a chi è meno fortunato.

Il Sindaco Zicchinella, che ha personalmente visitato le missioni in Africa, sottolinea l'importanza dell'evento: "Questa è una delle poche occasioni nelle quali il 'sazio' potrà non solo capire ma aiutare chi è (spesso) digiuno." Egli assicura che ogni euro raccolto sarà devoluto per intero al progetto in Burkina Faso, un paese che lotta quotidianamente contro le sfide imposte dalla povertà e dalle difficili condizioni di vita.

La cena, che si svolgerà in un'atmosfera di condivisione e fraternità, non è solo un pasto: è un gesto di solidarietà che va oltre il cibo. È una dichiarazione che nessuno dovrebbe affrontare da solo le difficoltà della vita e che la comunità di Simeri Mare è pronta a tendere una mano attraverso i confini geografici e culturali.

Con la speranza di una grande partecipazione, l'evento si preannuncia come un'occasione per riflettere sui veri valori della vita e sul potere dell'azione collettiva. La cena di solidarietà è un piccolo gesto di grande valore, una dimostrazione che anche la più piccola delle comunità può fare la differenza nel grande schema globale dell'umanità.

Cena Solidale

24 aprile 20204 ore 20,00

Ristorante “La Rondine” Simeri Mare

Per info

Rosanna 3393706514

Luana 3319744692