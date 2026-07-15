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Cesare Vittici, il giovane talento del Jolly 2000: cresce uno dei prospetti del basket reggiano

Redazione
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Articolo segnalato da: Sara Rischio
Cesare Vittici, il giovane talento del Jolly 2000: cresce uno dei prospetti del basket reggiano
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C’è anche Cesare Vittici tra i giovani cestisti che stanno provando a ritagliarsi uno spazio nel panorama della pallacanestro emiliana. Il giocatore fa parte del roster Under 17 Gold del Jolly 2000 Reggio Emilia, formazione impegnata nel campionato regionale, dove continua il proprio percorso di crescita sportiva.

Nel corso della stagione 2025/2026, Vittici ha collezionato minuti e punti con la maglia del Jolly 2000, contribuendo alle prestazioni della squadra allenata da Federico Scarcella. Le statistiche stagionali lo accreditano di 76 punti complessivi, con una media di 4,8 punti a partita, numeri che testimoniano il suo contributo all’interno del gruppo.

Per il giovane cestista reggiano il percorso è ancora agli inizi, ma il campionato Under 17 Gold rappresenta un’importante palestra per affinare tecnica, esperienza e continuità, con l’obiettivo di proseguire la propria crescita nelle categorie superiori.


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