Cetraro: sospesa la licenza di un bar frequentato da soggetti pericolosi

CETRARO - È stata sospesa per 15 giorni la licenza di un bar situato nel centro storico di Cetraro Marina, considerato un ritrovo abituale di soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri al gestore del locale, su ordine del Questore di Cosenza, in seguito alla richiesta avanzata dai militari.

Il bar era già stato oggetto di numerosi controlli, che avevano rilevato la presenza di frequentatori con precedenti penali gravi. Tra questi, spaccio di stupefacenti, rapine, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi. Le autorità hanno sottolineato che molti dei soggetti controllati erano già sottoposti a misure di prevenzione personale, come l'avviso orale, e si sospetta che il locale potesse essere utilizzato per incontri finalizzati ad attività illecite.

Non è la prima volta che un simile provvedimento viene adottato a Cetraro. Lo scorso gennaio, un altro locale operante sulla stessa piazza era stato chiuso per una settimana per motivi analoghi.

L'intervento delle forze dell'ordine evidenzia l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza pubblica e di contrastare efficacemente i luoghi di ritrovo di individui pericolosi. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini di Cetraro e delle località limitrofe.