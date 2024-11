Chiusura A2 in Calabria per ispezione viadotto: info e deviazioni

Autostrada chiusa per ispezione del viadotto in Calabria: ecco orari e percorsi alternativi**

COSENZA 08 NOV - Il 10 novembre, una chiusura temporanea interesserà entrambe le direzioni della A2 'Autostrada del Mediterraneo' per ispezioni e prove di carico sul viadotto 'Ruiz', situato in provincia di Cosenza. L'intervento di sicurezza bloccherà il traffico dalle ore 9 alle 17, con una pianificazione dettagliata che differenzia la chiusura in base alla direzione.

Orari delle chiusure e deviazioni

Direzione Sud: dalle ore 9 alle 13, chiusura tra lo svincolo di Rogliano (km 275,000) e lo svincolo di Altilia Grimaldi (km 287,500), con uscita obbligatoria a Rogliano.

Direzione Nord: dalle ore 13 alle 17, chiusura tra lo svincolo di Altilia Grimaldi (km 287,750) e Rogliano (km 275,150), con uscita obbligatoria ad Altilia Grimaldi.

Percorsi alternativi

I conducenti sono invitati a seguire i percorsi consigliati:

- Traffico a lunga percorrenza:

- Direzione Reggio Calabria: deviazione dallo svincolo di Rende/Cosenza Nord (km 253,000) sulla SS107 e SS18, con rientro in autostrada a Falerna.

- Direzione Salerno: percorso inverso con uscita a Falerna e rientro a Cosenza Nord.

- Mezzi pesanti (dallo svincolo di Cosenza Sud): ingresso sulla A2 in direzione Salerno, uscita a Cosenza Nord/Rende, deviazione su SS107 e SS18, e rientro a Falerna.

- Mezzi leggeri (dallo svincolo di Rogliano): uscita a Rogliano, deviazione su SP245 e SP57, con rientro ad Altilia Grimaldi.

Ulteriori specifiche per il traffico locale

Durante la chiusura in direzione Sud (9:00-13:00), il traffico locale potrà raggiungere lo svincolo di Rogliano. In direzione Nord (13:00-17:00), il traffico locale sarà consentito fino allo svincolo di Altilia Grimaldi.

Percorso per mezzi pesanti verso Salerno

È previsto un percorso alternativo con ingresso alla A2 dallo svincolo di San Mango D’Aquino (km 295,743), uscita a Falerna (km 305,330) e rientro a Cosenza Nord/Rende.

Questa chiusura è indispensabile per garantire la sicurezza e un corretto svolgimento delle operazioni di ispezione sul viadotto 'Ruiz'.