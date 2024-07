Catanzaro. Chiusura di un cerchio: le prime concessioni demaniali marittime sottoscritte con successo da Iemma e Borelli

Al via le prime concessioni demaniali marittime. La vice sindaca Iemma e l’assessore Borelli: “chiudiamo un cerchio che all'inizio non era sicuramente facile da disegnare”

CATANZARO - Sono state sottoscritte questa mattina le prime cinque concessioni demaniali marittime provvisorie, secondo il percorso deliberato a suo tempo dall’Amministrazione comunale, che ha previsto l’applicazione alla fattispecie dell’articolo 10 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

L’istituto della concessione provvisoria è lo strumento con cui Palazzo De Nobili ha inteso mettere in sicurezza le concessioni in essere che, se semplicemente prorogate, avrebbero rischiato di andare incontro a contenziosi amministrativi così come è accaduto in diversi Comuni italiani. Tutto questo, comunque, in attesa che sulla vicenda dell’applicazione in Italia della direttiva Bolkestein venga scritta, dopo anni, la parola fine.

L’assessore alle Attività economiche e patrimonio, Antonio Borelli e la vice sindaca con delega alle Politiche del mare, Giusy Iemma, hanno espresso la loro soddisfazione per “questo passaggio che segna, con la sottoscrizione delle concessioni, la chiusura di un cerchio all’inizio sicuramente non facile da disegnare. Ma proprio per questo – hanno ricordato i due esponenti della giunta Fiorita – la nostra linea guida sin dall’inizio è stata quella di mettere gli operatori nelle migliori condizioni possibili, almeno in questa fase, per poter continuare a lavorare e soprattutto programmare la stagione estiva ormai alle porte”.