CISL, martedì la segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola a Catanzaro

La Segretaria Generale Aggiunta della CISL Nazionale Daniela Fumarola a Catanzaro per concludere i lavori del Consiglio generale della CISL Magna Grecia

Il prossimo martedì 3 dicembre, la CISL Magna Grecia riunirà il suo Consiglio Generale, allargato a quadri e delegati, per una importante giornata di riflessione e di impegno sulle sfide che il sindacato è chiamato ad affrontare per costruire un futuro migliore per i lavoratori e le lavoratrici.

All’appuntamento, che avrà inizio alle ore 10:45 nella Sala delle Culture del Palazzo della Provincia di Catanzaro, prenderà parte la Segretaria Generale Aggiunta della CISL Nazionale Daniela Fumarola, che concluderà i lavori dopo la relazione del segretario generale della CISL Magna Grecia Daniele Gualtieri e l’intervento del segretario generale della CISL Calabria Tonino Russo.

Il tema scelto per questa giornata, “Uniamo le forze responsabili, costruiamo il futuro!”, esprime l’intenzione della CISL Magna Grecia di proseguire nel suo impegno di rinnovamento e di crescita, promuovendo una linea di azione che punti sulla responsabilità e sulla coesione.

«In questo momento storico - afferma il segretario generale della CISL Magna Grecia Daniele Gualtieri presentando l’incontro - è fondamentale che il sindacato continui a unirsi e a rafforzare la propria capacità di rappresentanza. Le sfide del mondo del lavoro sono sempre più complesse, ma insieme possiamo affrontarle con determinazione e responsabilità. Il nostro obiettivo è costruire un futuro migliore per i lavoratori, per i giovani, per le donne, per le famiglie. Gran parte dei 30 miliardi della legge di bilancio sono concentrati su interventi coerenti con le richieste avanzate dalla Cisl al governo, e questo dimostra l’importanza del confronto nel merito dei contenuti, senza pregiudizi ideologici, con l’unico obiettivo di lavorare a difesa delle persone che il sindacato deve rappresentare e tutelare. Altri obiettivi sono da raggiungere sui temi delle politiche occupazionali, del welfare e della previdenza, in un confronto serio e determinato con il governo che abbia come unici obiettivi il miglioramento delle condizioni di lavoro e una maggiore equità sociale».

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si terrà l'inaugurazione della nuova Sala Riunioni della CISL Magna Grecia all’interno della Galleria Mancuso, un ulteriore passo avanti per migliorare l’organizzazione e i servizi resi dalla CISL Magna Grecia a favore dei lavoratori e delle lavoratrici e dell’intera comunità.