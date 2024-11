Codice della Strada 2024: approvate le nuove regole, ecco cosa cambia

Codice della Strada: le novità del 2024 per una maggiore sicurezza stradale

Obiettivi: ridurre incidenti e promuovere comportamenti responsabili

20 novembre 2024 - Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce importanti modifiche al Codice della Strada, rendendolo più adatto alle esigenze della mobilità moderna.

Le nuove norme puntano a migliorare la sicurezza, ridurre i rischi di incidenti e incentivare comportamenti responsabili alla guida.

Le principali modifiche al Codice della Strada

Il nuovo pacchetto normativo si divide in due sezioni principali:

Aggiornamenti al Codice della Strada: coinvolgono i titoli I, III e IV e includono norme per la micromobilità.

Delega al Governo: per riformare la normativa su motorizzazione e circolazione stradale.

Le modifiche riguardano vari ambiti, dalla guida in stato di ebbrezza all’uso dei monopattini elettrici, passando per le regole sui cellulari e le biciclette.

Sanzioni più severe per guida pericolosa

Guida in stato di ebbrezza: chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe subirà pene più pesanti.

Prevista la revoca della patente e l’obbligo di installare dispositivi come l’alcolock, che impedisce l’accensione del veicolo se rileva tassi alcolemici oltre lo zero.

Uso del cellulare alla guida: multe fino a 1.697 euro e sospensione della patente fino a tre mesi per i recidivi.

Guida sotto effetto di droghe: basterà risultare positivi ai test salivari per il ritiro immediato della patente.

Micromobilità e monopattini: nuove regole

Monopattini elettrici: obbligo di targa, assicurazione e casco.

Non potranno circolare fuori dai centri urbani e dovranno essere dotati di contrassegno identificativo.

Biciclette: distanza minima di sicurezza di 1,5 metri per i sorpassi e incentivi per installare guardrail salvamotociclisti.

Sicurezza stradale e tecnologia

Autovelox: nuovi criteri per l’installazione e utilizzo.

Vietati in aree con limiti di velocità inferiori a 50 km/h, con l’obiettivo di prevenire abusi da parte dei Comuni.

Barcavelox: introdotti per controllare la velocità nei canali di Venezia.

Sanzioni per altre infrazioni

Parcheggi riservati: multe fino a 990 euro per chi occupa spazi destinati ai disabili.

Velocità e recidiva: sanzioni aumentate per chi supera i limiti due volte in un anno.

Neopatentati: restrizioni potenziate

Esteso a tre anni il divieto di guida di auto potenti.

Per i titolari di foglio rosa, obbligo di esercitazioni certificate su strade urbane e extraurbane.

Abbandono di animali e incidenti stradali

Chi abbandona un animale rischia pene più severe, fino a 7 anni di carcere in caso di incidenti con morti o feriti.

Zone Unesco e ZTL

Introdotte ZTL specifiche per le aree tutelate dall’UNESCO, con l’obiettivo di preservarne il valore culturale e ambientale.

Quando entreranno in vigore le nuove norme?

Il nuovo Codice della Strada sarà operativo 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le sanzioni non avranno effetto retroattivo.

Conclusioni

Con l’approvazione definitiva, il Codice della Strada 2024 segna un passo avanti nella sicurezza stradale, introducendo misure innovative e sanzioni più rigorose per promuovere una mobilità più sicura e responsabile.