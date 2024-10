Colazione D'Autore - Rassegna Letteraria dal 26 ottobre al 30 novembre

COMUNICATO STAMPA

Il blog di Sabrina in collaborazione con il Gruppo Editoriale Di Leandro & Partners, organizza COLAZIONE D’AUTORE, rassegna letteraria che prevede incontri tra autori e lettori nella splendida cornice del bistrot Apple299, a Roma, in viale Europa 299, dove autori emergenti, noti e meno noti del panorama letterario italiano, condivideranno opere ed esperienze, in un confronto letterario con colleghi scrittori provenienti da tutta Italia.

Sabato 26 Ottobre si inizia con L’estate della farfalla-Di Leandro Ed. di Paolo Proietti Mancini, un romanzo con la storia vera dell’autore, e con essa le storie, tutte simili tra loro, di ragazzi adolescenti durante gli anni ’70, i primi amori, le estati passate al mare con le famiglie, la ripresa economica e le prime manifestazioni di ribellione; sarà poi la volta, Sabato 9 Novembre di Maria Simone, con Sophia, vola!-Di Leandro Ed., la storia vera di Sophia, che dal cielo, insieme alle sue adorate farfalle, organizza tanti incontri fantastici con l’Associazione Maria Sophia APS; a seguire, Sabato 16 Novembre, Cristiana Filippi, logopedista, presenta Il bosco delle farfalle senza colore-Eta Beta Ed., fiaba consapevole sulle diversità, un racconto per bambini e genitori, che aiuta a capire come ciascuno di noi ha un proprio dono e un dovere: quello di trasmettere il bene e l’aiuto, quando gli altri sono in difficoltà; si prosegue Sabato 23 Novembre con Michele Castrucci e il suo Cave canem-Di Leandro Ed., thriller psicologico, che racconta di persone con un particolare disturbo della personalità, sfiora il tema della prostituzione minorile, descrive una Roma nascosta e segreta, sostenendo progetti per la violenza contro le donne. Chiudono questa prima edizione di COLAZIONE D’AUTORE, Sabato 30 Novembre, Antonella Palma con Le iniziali ricamate-Pav Ed. e Marcello Favale con La morte veste casual: un’indagine del Vicequestore De Duca-Mts Ed.; entrambi presentano gialli e indagini, misteri e delitti, due autori a confronto che si raccontano ai rispettivi lettori.

Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle 10:00 alle 12.00. Ciascun incontro sarà l'occasione per esplorare nuovi mondi narrativi, discutere di temi attuali e di progetti sociali che i libri possono sostenere, e scoprire il processo creativo che si cela dietro la scrittura di ogni autore. I partecipanti avranno l'opportunità di dialogare direttamente con gli autori, porre domande, avere copie autografate dei libri presentati e ricevere omaggi e gadget realizzati appositamente per l’occasione.

Invitiamo tutti gli amanti della lettura a unirsi a noi per questi appuntamenti ricchi di spunti e ispirazione, non vediamo l'ora di darvi il benvenuto con un buon caffè e tanta voglia di raccontare e ascoltare storie che ci arricchiscono e ci fanno sognare.

INGRESSO LIBERO, previa registrazione

[email protected]