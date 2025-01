Commissione d’accesso antimafia nel Comune di Altomonte: indagini sulle infiltrazioni criminali

Altomonte (CS) – Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha disposto l’invio di una Commissione d’accesso antimafia nel Comune di Altomonte.

L’obiettivo è verificare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata sull’attività amministrativa dell’ente locale.

La notizia è stata diffusa dal sindaco Gianpietro Coppola, che ha espresso stupore per la decisione, definendola un “fulmine a ciel sereno”.

Tuttavia, ha ribadito il massimo rispetto per l’operato della Commissione e la piena fiducia nel lavoro dell’Amministrazione comunale.

La reazione del sindaco

“Ho voluto essere il primo a dare la notizia dell’accesso antimafia per evitare speculazioni e garantire una comunicazione chiara e trasparente alla cittadinanza” ha dichiarato Coppola.

Il primo cittadino ha sottolineato come il Comune non tema alcun controllo, anzi, consideri la Commissione un’opportunità per confermare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.

“Se dovessero emergere irregolarità – ha aggiunto Coppola – ciascuno sarà chiamato a rispondere personalmente davanti alle autorità competenti e alla comunità di Altomonte, così come alla Calabria intera”.

Controlli e collaborazione

L’accesso della Commissione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la legalità e la trasparenza nella gestione dell’ente.

Il sindaco ha assicurato la massima collaborazione da parte di ogni componente dell’amministrazione, sia politica che tecnica.

Questo provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle misure di prevenzione antimafia, con l’obiettivo di monitorare eventuali anomalie nei processi decisionali e amministrativi locali.

L’importanza della legalità per la comunità

L’invio della Commissione d’accesso, pur generando inevitabili preoccupazioni, è anche un segnale forte di vigilanza e impegno dello Stato per tutelare le istituzioni locali da possibili influenze criminali.

Per la comunità altomontese, questo rappresenta un momento di riflessione sull’importanza della trasparenza e della legalità nella gestione della cosa pubblica.

Nei prossimi mesi, la Commissione analizzerà documenti e procedure amministrative per verificare la presenza di eventuali irregolarità.

Al termine dell’indagine, verranno redatte le conclusioni, che potrebbero portare a provvedimenti specifici qualora emergessero criticità.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale di Altomonte si prepara ad affrontare questo percorso con la determinazione di dimostrare il proprio impegno per il bene della cittadinanza e la legalità.