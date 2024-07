Comune di Borgia: Sindaco Elisabeth Sacco avvia il percorso di partecipazione per il piano strutturale comunale

Invito a cittadini e associazioni a contribuire con idee e proposte per definire le linee guida del futuro del territorio. Scadenza per l'invio delle proposte fissata al 31 luglio.

BORGIA - Il Comune di Borgia, sotto la guida del Sindaco Elisabeth Sacco, ha avviato un importante percorso di partecipazione per l'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC). Questo processo rappresenta un'occasione unica per i cittadini e le associazioni del mondo economico, sociale e culturale di confrontarsi e apprendere collettivamente.

L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità attraverso incontri di informazione e consultazione, durante i quali verranno sperimentati strumenti e metodi innovativi per favorire il dialogo e lo scambio di informazioni. L'obiettivo è l'elaborazione di proposte condivise che possano delineare il futuro del Comune di Borgia.

Il percorso partecipativo, quindi, non è solo un momento di confronto, ma una vera e propria raccolta di contributi utili per l'Amministrazione, al fine di definire le linee guida per lo sviluppo futuro del territorio.

I cittadini sono invitati a inviare le loro proposte entro il 31 luglio, utilizzando la scheda di rilevazione disponibile CLICCA QUI INVIA LA TUA PROPOSTA ENTRO IL 31 LUGLIO CON LA SCHEDA DI RILEVAZIONE





Con questa iniziativa, l'Amministrazione comunale di Borgia dimostra un forte impegno nel promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, riconoscendo l'importanza del contributo di tutti per un futuro condiviso e sostenibile.