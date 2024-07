Comune di Marcellinara, al via il progetto PICCOLI per il rafforzamento della capacità amministrativa

Formazione e supporto specialistico: definito con gli uffici comunali il piano di intervento nel Centro dell’Istmo

MARCELLINARA - L’obiettivo è rafforzare la propria capacità amministrativa e il Comune di Marcellinara si è fatto trovare pronto alla sfida lanciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e aderendo al progetto “Piccoli”, rivolto agli Enti locali con meno di 5mila abitanti, per un supporto nei settori ritenuti strategici nell’attività di programmazione futura dell’Ente.

Il progetto, promosso dallo stesso Dipartimento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale”, ed attuato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in qualità di centro di competenza nazionale, nel Comune di Marcellinara ha avuto avvio alla presenza della Team Manager ANCI Serena Mingolla, del Task Manager ANCI Francesco Minchillo, collegato da remoto, del Sindaco Vittorio Scerbo, dell’Assessore Vincenzo Gariano, dei responsabili d’area e dei dipendenti comunali.

Il supporto formativo riguarderà il bilancio, la contabilità, la riscossione dei tributi, la gestione del personale, gli acquisti e gli appalti pubblici, la trasparenza e l’anticorruzione; previsti anche due percorsi di affiancamento specialistico con 20 sessioni di lavoro e co-progettazione su particolari tematiche amministrative.

La Team Manager territoriale Serena Mingolla ha sviluppato, di concerto con gli uffici comunali, l’attuazione degli interventi disegnati sulla base dei fabbisogni espressi, elaborando un percorso strategico cucito concretamente sulle esigenze formative e di aggiornamento professionale manifestato a seguito di un’approfondita analisi del contesto comunale.

“Dobbiamo fare i conti con risorse finanziarie ed umane sottodimensionate – ha spiegato il Sindaco Vittorio Scerbo – per questo abbiamo puntato con decisione sul Progetto Piccoli per rafforzare la capacità organizzativa degli uffici e del personale, per adeguarsi alle dinamiche di innovazione e trasformazione digitale, migliorando nella programmazione e nella gestione, cogliendo le opportunità che il territorio offre per rielaborarle strategicamente, insieme agli esperti che ci affiancheranno, in occasioni di rilancio e sviluppo. Crediamo nelle nostre potenzialità, ora non resta che valorizzarle”.

Sono state delineate molteplici sinergie tra gli ambiti tematici di intervento, per agire in maniera trasversale sullo sviluppo di competenze tecniche e specialistiche del personale, anche in ottica di processi di trasformazione digitale, e sulla semplificazione dei flussi di lavoro.

In questo modo si accrescono le competenze interne agli enti locali e aumentano l’efficienza organizzativa attraverso le azioni previste di formazione e affiancamento “on the job”, per un’azione amministrativa che sappia proporsi per il saper essere ed il saper fare.

Prossimo appuntamento il 15 aprile a Pompei quando il Comune di Marcellinara prenderà parte al laboratorio “PICCOLI Comuni” organizzato da ANCI per fare rete e dialogare con le altre realtà che aderiscono all’iniziativa.