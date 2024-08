Comunicato FIGC: Sospensione di 4 Mesi per l'Arbitro Giuseppe Catania

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha recentemente pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 60/AA, annunciando la sospensione per 4 mesi dell'arbitro Giuseppe Catania. Questo provvedimento deriva da una serie di violazioni del Regolamento AIA durante una partita del campionato regionale Under 17. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione e le implicazioni per il futuro.

Dettagli della violazione

Secondo la comunicazione della Procura Federale, il provvedimento di conclusione delle indagini, identificato come procedimento n. 943 pf 23-24, ha rilevato che Giuseppe Catania, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Palermo, ha violato diversi punti dell'art. 42 del Regolamento AIA. In particolare, Catania non ha adempiuto con tempestività al potere referendario, omettendo di trasmettere tempestivamente al Giudice Sportivo competente il referto arbitrale e i relativi allegati. Questa omissione è avvenuta dopo la partita Iccarense - SC Costa Gaia Adelkam, giocata il 4 novembre 2023 e valevole per il campionato regionale Under 17 girone A.

La sanzione

In seguito alla richiesta di applicazione della sanzione formulata dallo stesso Catania e al consenso prestato dalla Procura Federale, è stata disposta una sospensione di 4 mesi per l'arbitro. Questo accordo non ha ricevuto osservazioni da parte del Presidente Federale, confermando così la sua validità e applicazione.

Implicazioni e considerazioni

La sospensione di Giuseppe Catania rappresenta un forte segnale da parte della FIGC sull'importanza del rispetto delle procedure e della tempestività nella trasmissione dei referti arbitrali. Questi elementi sono cruciali per garantire la trasparenza e la correttezza nel mondo del calcio giovanile e professionistico.

Questo caso sottolinea la rigorosità con cui la FIGC e la Procura Federale monitorano il comportamento degli arbitri e applicano sanzioni adeguate in caso di violazioni. La sospensione di 4 mesi per Giuseppe Catania servirà come monito per tutti gli arbitri, ribadendo l'importanza del rispetto delle regole e delle procedure stabilite.

Clicca QUI per il documento ufficiale