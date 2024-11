Conclusione del I corso della Scuola di Ecografia di Base SIUMB presso l’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro

Sabato 16 Novembre 2024 presso il Campus Universitario (padiglione D aula D2) si svolgerà la seduta conclusiva del I CORSO DELLA SCUOLA DI ECOGRAFIA DI BASE SIUMB organizzato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “ Renato

Dulbecco “ di Catanzaro ( Coordinatore Dott. M. De Siena – U.O.D. di Epatologia ). La Scuola ha come finalità l’apprendimento e l’approfondimento teorico e pratico dell’ecografia clinica, secondo le attuali linee guida delle Società Scientifiche nazionali ed internazionali, per il conseguimento di livello formativo che riguarda l’Ecografia di Formazione di Base.

I discenti, oltre ad acquisire le conoscenze sull’utilizzo degli ultrasuoni nell’ambito delle diverse applicazioni cliniche, hanno acquisito la metodologia di svolgimento dell’esame ecografico. Tale pratica è stata appresa mediante l’esecuzione delle indagini ecografiche, in forma di tutoraggio, sotto la guida di Docenti esperti della Scuola, presso le strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “ Renato Dulbecco” di Catanzaro ed in particolare presso l’U.O. C. di Radiologia del Presidio “ Pugliese “ , diretta dal dott. B. Bertucci, dell’U.O.C. di Radiologia del Presidio “ Mater Domini”, diretta dal Prof. D. Laganà, e della U.O.D. di Epatologia , diretta dal Dott. M. De Siena.

Il corso è stato articolato in giornate teorico-dimostrative, nell’ambito delle quali sono stati approfonditi temi inerenti la pratica ecografica con l’ausilio dei maggior esperti presenti sul territorio Nazionale ed in una parte pratica svoltasi presso gli Ambulatori di ecografia individuati dalla Scuola con tutor esperti in ambito ecografico.

Il Corso rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia ha visto la partecipazione di Medici Dipendenti dell’Azienda e numerosi specializzandi dell’Università “ Magna Graecia “ di Catanzaro .