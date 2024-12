Consiglio Regionale: Antonello Talerico risponde alle critiche sul bilancio previsionale (Video)

Catanzaro, 22 dicembre 2024 – Durante l’ultima seduta del Consiglio Regionale della Calabria, il Consigliere Antonello Talerico ha preso parola per replicare alle opposizioni, difendendo le scelte della maggioranza in merito al bilancio previsionale e alla programmazione regionale. Un intervento deciso e articolato, che ha toccato temi economici, infrastrutturali e occupazionali, contrastando quelle che ha definito "narrazioni tossiche".





Crescita economica e occupazionale: i dati secondo Talerico





Talerico ha esordito con una panoramica sui dati economici, evidenziando come la Calabria stia vivendo una fase di crescita. Ha citato fonti come la Banca d’Italia, sottolineando il +0,4% del PIL regionale nel primo semestre del 2024, in linea con i dati nazionali, e una riduzione del tasso di disoccupazione. Inoltre, ha evidenziato l’espansione del settore agroalimentare e l’aumento dell’export manifatturiero, con incrementi del 23% nel 2023 e una previsione del 28% per il 2024.





"Il settore industriale calabrese è in espansione grazie alla domanda estera, che continua a registrare numeri importanti," ha dichiarato il Consigliere.





Infrastrutture: il cambio di passo





Talerico ha elencato gli investimenti infrastrutturali come uno dei pilastri della programmazione regionale. Ha rivendicato i risultati ottenuti dal governo in carica, tra cui il potenziamento delle autostrade, delle ferrovie e degli aeroporti. “Abbiamo investito in opere strategiche come la Trasversale delle Serre e le strade di collegamento tra Crotone e Catanzaro,” ha aggiunto, sottolineando il miglioramento della competitività regionale.





In riferimento agli aeroporti, ha evidenziato il lavoro svolto per aumentare i voli e contenere le tariffe, affermando: "È una regola economica: più vettori significano maggiore competitività e tariffe più accessibili."





Critiche all’opposizione





Nel suo discorso, Talerico non ha risparmiato critiche agli esponenti dell’opposizione, accusandoli di avere “poche idee e molto confuse” e di avanzare proposte di natura elettorale anziché programmatica. Ha citato come esempio la mancata visione strategica nelle loro osservazioni sul bilancio e ha ricordato gli errori passati, come la riforma sanitaria che avrebbe impoverito il sistema calabrese.





"Non avete avanzato una sola proposta normativa valida in due anni," ha affermato, evidenziando il divario tra la concretezza dell’attuale governo e quella che ha definito una retorica vuota da parte delle opposizioni.





Riforme strutturali e prospettive





Talerico ha concluso il suo intervento rivendicando i risultati ottenuti dal centrodestra, non solo a livello regionale ma anche nei comuni e nelle province. Ha definito “storici” alcuni interventi, come la stabilizzazione dei precari e i concorsi pubblici avviati per rafforzare settori strategici.





"È giusto il ruolo critico dell’opposizione, ma abbiate l’onestà intellettuale di riconoscere tutto quello che è stato fatto," ha dichiarato, invitando a una riflessione costruttiva.





Un bilancio che guarda al futuro





L’intervento di Talerico si inserisce in un momento cruciale per la Calabria, chiamata a bilanciare le sfide di sostenibilità economica e sociale con la necessità di attrarre investimenti e migliorare l’immagine della regione. La risposta del Consigliere punta a consolidare la fiducia verso la programmazione in atto, respingendo le critiche e tracciando un percorso di crescita che, a suo dire, non ha precedenti nella storia recente del regionalismo calabrese.