Controlli a Frattamaggiore: denunce per droga armi e irregolarità igieniche
Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, hanno denunciato tre persone per reati legati a droga, armi e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione, condotta nell'area della movida, ha visto la partecipazione della squadra motociclisti del radiomobile di Napoli e del personale del NAS per i controlli igienico-sanitari.
Le denunce
Un uomo di 36 anni, incensurato e residente in zona, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio: addosso aveva dosi di cocaina e hashish, oltre a 90 euro in contanti considerati provento dell'attività illecita. Un 19enne è stato invece deferito per porto abusivo di armi, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a scatto durante una perquisizione. Infine, un 25enne di Caivano dovrà rispondere di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale; per lui è scattata la denuncia in stato di libertà.
Controlli igienici e sanzioni
Grazie alla collaborazione dei NAS, è stata ispezionata una macelleria-polleria nella zona. Nei locali sono state riscontrate violazioni igienico-sanitarie e la mancanza del titolo autorizzativo per l'esercizio di un'attività alimentare. Durante l'intero servizio sono state identificate 78 persone e controllati 54 veicoli; due di questi sono stati sequestrati e sono state elevate 6 sanzioni per violazioni al codice della strada.
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