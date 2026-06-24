Coppa Italia 2026-2027, ecco date e orari dei trentaduesimi di finale

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Ufficiale il programma dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario ufficiale dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027, definendo date, orari e copertura televisiva delle sfide che apriranno la nuova edizione del torneo nazionale.

L’appuntamento segna il primo vero banco di prova ufficiale per molte squadre di Serie A, Serie B e dei campionati professionistici, pronte a contendersi l’accesso ai sedicesimi di finale in una competizione che ogni anno regala sorprese e sfide affascinanti.

Catanzaro-Sudtirol si gioca il 15 agosto

Tra le gare più attese dai tifosi giallorossi c’è senza dubbio Catanzaro-Sudtirol, incontro programmato per sabato 15 agosto 2026 alle ore 18:00.

La sfida sarà trasmessa in diretta su Canale 20 e rappresenterà il debutto stagionale ufficiale della squadra calabrese davanti al proprio pubblico. Un test importante per verificare il lavoro svolto durante il ritiro estivo e per iniziare nel migliore dei modi il percorso nella competizione.

Il confronto con il Sudtirol si preannuncia particolarmente equilibrato, considerando il valore delle due formazioni e i numerosi precedenti recenti maturati nei campionati di Serie B.

Il programma completo dei trentaduesimi di finale

Venerdì 14 agosto 2026

Parma – LR Vicenza/Catania (ore 18:00) – Canale 20

(ore 18:00) – Canale 20 Cagliari – Arezzo/Union Brescia (ore 18:30) – Italia 1

(ore 18:30) – Italia 1 Monza – Avellino (ore 20:45) – Canale 20

(ore 20:45) – Canale 20 Fiorentina – Benevento/Ravenna (ore 21:15) – Italia 1

Sabato 15 agosto 2026

Catanzaro – Sudtirol (ore 18:00) – Canale 20

(ore 18:00) – Canale 20 Udinese – Padova (ore 18:30) – Italia 1

(ore 18:30) – Italia 1 Venezia – Modena (ore 20:45) – Canale 20

(ore 20:45) – Canale 20 Torino – Carrarese (ore 21:15) – Italia 1

Domenica 16 agosto 2026

Frosinone – Juve Stabia (ore 18:00) – Canale 20

(ore 18:00) – Canale 20 Genoa – Ascoli/Potenza (ore 18:30) – Italia 1

(ore 18:30) – Italia 1 Hellas Verona – Virtus Entella (ore 20:45) – Canale 20

(ore 20:45) – Canale 20 Lazio – Mantova (ore 21:15) – Italia 1

Lunedì 17 agosto 2026

Pisa – Empoli (ore 18:00) – Canale 20

(ore 18:00) – Canale 20 Sassuolo – Cesena (ore 18:30) – Italia 1

(ore 18:30) – Italia 1 Cremonese – Sampdoria (ore 20:45) – Canale 20

(ore 20:45) – Canale 20 Palermo – Lecce (ore 21:15) – Italia 1

Coppa Italia 2026-2027, al via una nuova stagione

La Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027 inaugurerà ufficialmente la nuova stagione calcistica italiana con un programma distribuito nell’arco di quattro giorni. Oltre all’interesse per il passaggio del turno, le gare offriranno ai tecnici importanti indicazioni sullo stato di forma delle rispettive squadre in vista dell’inizio dei campionati.

Particolare attenzione sarà rivolta al percorso del Catanzaro, chiamato a sfruttare il fattore campo contro il Sudtirol per conquistare l’accesso ai sedicesimi e proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale.