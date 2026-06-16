Disinfestazione a Catanzaro, nuovo ciclo anti-zanzare dal 17 al 19 giugno tutti i dettagli

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Disinfestazione a Catanzaro, nuovo ciclo anti-zanzare dal 17 al 19 giugno: calendario completo e raccomandazioni per i cittadini

Interventi di disinfestazione anti-zanzare a Catanzaro: ecco tutte le zone interessate

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro ha comunicato l’avvio del secondo ciclo di disinfestazione anti-alare previsto sul territorio cittadino. L’intervento rientra nel programma di tutela dell’igiene pubblica, della salute dei cittadini e del decoro urbano, particolarmente importante durante il periodo estivo, quando la proliferazione di insetti alati e zanzare aumenta a causa delle alte temperature.

Le operazioni saranno eseguite dalla società Sieco attraverso l’utilizzo di mezzi specializzati dotati di impianti di nebulizzazione a lunga gittata, capaci di garantire una copertura efficace delle aree interessate.

I trattamenti verranno effettuati nelle ore notturne, dalle 00:01 alle 06:00, per limitare i disagi alla popolazione e massimizzare l’efficacia dell’intervento.

Calendario della disinfestazione a Catanzaro

Martedì 17 giugno – Zona Sud

Le operazioni interesseranno le seguenti aree:

Viale Magna Graecia – Fortuna

Santa Maria (da Viale Cassiodoro incrocio Via Piemonte)

(da Viale Cassiodoro incrocio Via Piemonte) Via della Resistenza

Contrada Guglia

Via Conti Falluc

Aranceto – Via Izzi De Falenta

– Via Izzi De Falenta Corvo – Pistoia

Via Caduti XVI Marzo

Viale Isonzo

Catanzaro Lido

Giovino

Bellino

Barone

Via Emilia

Traversa Emilia

Germaneto

Mercoledì 18 giugno – Zona Centro

Gli interventi proseguiranno nelle seguenti zone:

Da Via Indipendenza a Piano Casa

Sala (fino all’inizio di Viale Cassiodoro, incrocio Via Piemonte)

(fino all’inizio di Viale Cassiodoro, incrocio Via Piemonte) Campagnella

Signorello

Cava

Santo Janni

Via Fares

Via Lucrezia della Valle

Alli

Petricciolo

Giovedì 19 giugno – Zona Nord

Ultima giornata dedicata ai quartieri della zona nord della città:

Sant’Elia

Piterà

Visconte

Pontegrande

Via Bambinello Gesù

Pontepiccolo

Zona Stadio

Siano

Santa Domenica

Janò

Rione De Filippis

Materdomini

Gagliano

Cavita

Perché la disinfestazione è importante

Le attività di disinfestazione comunale rappresentano uno strumento fondamentale per contrastare la diffusione di zanzare e altri insetti infestanti che, soprattutto durante la stagione estiva, possono creare disagi alla popolazione e compromettere la qualità della vita nei quartieri cittadini.

L’efficacia degli interventi dipende però anche dalla collaborazione dei cittadini. La presenza di piccoli ristagni d’acqua in giardini, terrazzi, cortili e aree private rappresenta infatti uno degli ambienti preferiti per la riproduzione delle zanzare.

Le raccomandazioni del Comune ai cittadini

Per favorire il successo delle operazioni di disinfestazione anti-alare, il Comune invita i residenti ad adottare alcune semplici precauzioni.

Si raccomanda di:

Eliminare eventuali ristagni d’acqua all’interno delle proprietà private;

all’interno delle proprietà private; Rimuovere accumuli di rifiuti e materiali che possano favorire la proliferazione degli insetti;

Tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;

Mantenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni;

Evitare di sostare all’aperto durante le operazioni e nelle due ore successive;

Non stendere biancheria all’esterno nelle ore interessate dagli interventi;

Proteggere alimenti, mangimi e coltivazioni ortofrutticole;

Lavare accuratamente frutta e verdura raccolte nelle 48 ore successive al trattamento prima del consumo.

Catanzaro punta sulla prevenzione

Con questo nuovo ciclo di disinfestazione contro le zanzare, il Comune di Catanzaro conferma il proprio impegno nella tutela della salute pubblica e nel miglioramento della vivibilità urbana. Interventi programmati e collaborazione dei cittadini rappresentano la strategia più efficace per contenere la presenza degli insetti e garantire un ambiente più salubre durante tutta la stagione estiva.