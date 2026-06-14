Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2026: Donare il sangue significa condividere la vita

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Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, una ricorrenza internazionale dedicata a tutte le persone che, attraverso un gesto semplice ma straordinario, contribuiscono a salvare vite umane. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per esprimere gratitudine ai donatori volontari di sangue e per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione periodica.

La donazione del sangue è infatti un atto di grande solidarietà che permette agli ospedali di garantire quotidianamente trasfusioni sicure a pazienti coinvolti in interventi chirurgici, emergenze, cure oncologiche e numerose altre situazioni cliniche.

Perché esiste la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata ufficialmente istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e designata come evento annuale dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2005.

L'obiettivo principale è promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza delle donazioni volontarie, regolari e non remunerate, considerate fondamentali per garantire la disponibilità di sangue sicuro e di qualità in tutti i sistemi sanitari del mondo.

Negli anni questa ricorrenza è diventata un appuntamento centrale per sostenere il raggiungimento dell'accesso universale a trasfusioni di sangue sicure, valorizzando il contributo dei milioni di donatori che ogni giorno fanno la differenza.

Il ringraziamento della ASL di Nuoro ai donatori

In occasione della giornata dedicata ai donatori, la ASL 3 di Nuoro ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che scelgono di donare il proprio sangue e gli emocomponenti.

Il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale San Francesco di Nuoro ha espresso riconoscenza verso le numerose donatrici e i numerosi donatori che si recano periodicamente presso il punto raccolta attivo all'interno del presidio ospedaliero, contribuendo in maniera concreta al mantenimento delle scorte necessarie per il territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle associazioni dei donatori di sangue, che svolgono quotidianamente un prezioso lavoro di informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura della donazione.

Dove donare il sangue a Nuoro

Per chi desidera diventare donatore o continuare a offrire il proprio contributo, il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale San Francesco di Nuoro è aperto:

Dal lunedì al sabato

Dalle ore 8:00 alle ore 12:30

Donare il sangue richiede pochi minuti ma può rappresentare una speranza concreta per chi si trova ad affrontare una situazione di emergenza o una malattia.

Donare sangue: un piccolo gesto che vale una vita

La donazione di sangue è uno degli esempi più autentici di cittadinanza attiva e solidarietà. Ogni sacca raccolta può contribuire a salvare più persone e garantire cure indispensabili a chi ne ha bisogno.

In questa Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il messaggio è più attuale che mai: donare significa aiutare, sostenere e condividere la vita con gli altri. Un gesto gratuito che continua a rappresentare una delle più importanti risorse per la sanità e per l'intera comunità.