Blackout all’Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, sospese le attività chirurgiche

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Stop agli interventi nel blocco operatorio dopo il guasto elettrico

Momenti di forte preoccupazione all’Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dove un improvviso blackout ha causato criticità nel funzionamento dei sistemi di alimentazione elettrica di emergenza. A seguito dell’episodio, il direttore sanitario Pietro Bonomo ha disposto la sospensione immediata delle attività del blocco operatorio, misura che resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

La decisione è stata adottata in via precauzionale per tutelare pazienti e operatori sanitari, dopo aver accertato che durante l’interruzione della corrente non sarebbero entrati regolarmente in funzione alcuni dispositivi fondamentali per garantire la continuità dell’assistenza ospedaliera.

Cosa è successo durante il blackout

Secondo quanto emerso da una comunicazione interna della struttura sanitaria, il guasto elettrico avrebbe evidenziato un malfunzionamento dei gruppi di continuità e delle batterie di emergenza, sistemi progettati per assicurare l’alimentazione delle apparecchiature mediche nei reparti più delicati in caso di interruzione della rete elettrica principale.

L’evento ha interessato diverse aree dell’ospedale, tra cui:

il blocco operatorio ;

; il secondo piano della struttura;

la sala parto.

La situazione ha generato particolare attenzione nei reparti di Chirurgia, Ortopedia e Ostetricia, dove la continuità dell’alimentazione elettrica rappresenta un requisito essenziale per il corretto funzionamento delle apparecchiature sanitarie.

Nessuna conseguenza per il neonato assistito in sala parto

Tra gli aspetti più delicati dell’emergenza vi è stata la gestione di un neonato che, al momento del blackout, necessitava di supporto ventilatorio nel reparto di Ostetricia.

Secondo le informazioni disponibili, il personale sanitario è intervenuto tempestivamente riuscendo a garantire la continuità dell’assistenza senza conseguenze per il piccolo paziente. L’episodio ha comunque evidenziato l’importanza di sistemi di emergenza perfettamente funzionanti in contesti ospedalieri dove ogni secondo può risultare determinante.

Attività chirurgiche sospese fino alla certificazione di sicurezza

Nel provvedimento firmato dal direttore sanitario viene specificato che le attività chirurgiche resteranno sospese fino a quando i responsabili tecnici non certificheranno il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di alimentazione di emergenza.

Nel frattempo, eventuali interventi urgenti o non differibili potranno essere indirizzati verso altre strutture ospedaliere del territorio, così da garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini.

Le segnalazioni sui sistemi di continuità

Un elemento che emerge dalla documentazione interna riguarda le precedenti segnalazioni relative allo stato delle batterie dei sistemi di continuità. Secondo quanto riportato, la società incaricata della manutenzione avrebbe già evidenziato nei mesi scorsi la necessità di procedere alla sostituzione delle batterie.

Si tratta di un aspetto che potrebbe assumere particolare rilevanza nelle verifiche tecniche e amministrative che seguiranno all’accaduto, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità e comprendere le cause che hanno impedito il corretto funzionamento dei sistemi di emergenza.

Assistenza garantita nonostante l’emergenza

Nonostante la sospensione del blocco operatorio, l’Ospedale di Modica continua a garantire l’assistenza sanitaria urgente grazie all’impegno del personale medico, infermieristico e tecnico in servizio.

L’episodio riaccende il dibattito sull’importanza della manutenzione preventiva delle infrastrutture ospedaliere e sulla necessità di assicurare la piena efficienza dei sistemi di sicurezza, indispensabili per garantire la tutela dei pazienti e la continuità delle cure anche in situazioni di emergenza.

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