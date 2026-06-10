Sanità Calabria, nuovi direttori generali per le Asp di Reggio Calabria e Crotone

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La Giunta regionale nomina Maddalena Berardi e conferma Antonio Graziano alla guida delle aziende sanitarie provinciali

La sanità calabrese definisce due nuovi passaggi importanti nella governance delle aziende sanitarie provinciali. La Giunta regionale della Calabria ha designato i nuovi direttori generali delle Asp di Reggio Calabria e Crotone, scegliendo i profili ritenuti idonei al termine della procedura di selezione avviata nei mesi scorsi.

Nomine Asp Reggio Calabria e Crotone

Alla guida dell’Asp di Reggio Calabria è stata nominata Maddalena Berardi, mentre per l’Asp di Crotone la scelta è ricaduta su Antonio Graziano, già alla direzione dell’azienda sanitaria crotonese.

Le nomine arrivano dopo gli avvisi pubblici banditi dalla Regione Calabria lo scorso gennaio, finalizzati al rinnovo dei vertici degli enti del servizio sanitario regionale.

Chi è Maddalena Berardi

Maddalena Berardi, 63 anni, originaria di Potenza, ha ricoperto fino a oggi l’incarico di direttore amministrativo dell’Asp di Reggio Calabria.

Nel suo percorso professionale vanta anche l’esperienza come direttore della struttura complessa “Gestione Amministrativa dei presidi e dei distretti” dell’azienda sanitaria locale di Potenza.

La sua nomina rappresenta un passaggio significativo per l’azienda sanitaria reggina, chiamata a proseguire il lavoro di riorganizzazione e rafforzamento dei servizi territoriali.

Antonio Graziano confermato all’Asp di Crotone

Per l’Asp di Crotone è stato scelto Antonio Graziano, 65 anni, originario di Rossano. Graziano era già direttore generale dell’azienda sanitaria crotonese e in passato ha guidato anche l’Asp di Cosenza.

La conferma punta a garantire continuità amministrativa e gestionale in una fase particolarmente delicata per la sanità territoriale calabrese.

Sanità calabrese, una fase decisiva per i territori

Le nuove nomine si inseriscono in un quadro più ampio di riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Le Asp rappresentano un presidio fondamentale per l’assistenza ai cittadini, dalla medicina territoriale ai servizi ospedalieri, fino alla gestione amministrativa delle strutture.

Con la designazione dei nuovi vertici, la Regione Calabria punta a rafforzare la governance delle aziende sanitarie e a dare maggiore stabilità alla programmazione dei servizi nelle province di Reggio Calabria e Crotone.