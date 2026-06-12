Casa di Cura Villa del Sole di Catanzaro, la testimonianza dopo l’intervento di protesi d’anca

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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un paziente operato presso la Casa di Cura Villa del Sole di Catanzaro, che ha voluto raccontare la propria esperienza positiva dopo un intervento di protesi d’anca.

Un racconto di cura, professionalità e attenzione al paziente

La testimonianza mette in evidenza l’esperienza vissuta all’interno della Casa di Cura Villa del Sole di Catanzaro, dove il paziente è stato seguito nelle diverse fasi del percorso sanitario, dal prericovero fino all’intervento chirurgico.

Pur descrivendo la struttura come non recentissima, il paziente sottolinea soprattutto la qualità dell’assistenza ricevuta, evidenziando la presenza di personale educato, competente e rispettoso.

Dal prericovero all’intervento

Il percorso è iniziato con il prericovero, durante il quale sono stati effettuati gli esami necessari in modo rapido e professionale. Successivamente, il paziente è stato ricoverato il 10 giugno ed è stato sottoposto all’intervento programmato il giorno seguente.

Al centro della lettera emerge il ringraziamento verso l’equipe medica e verso il medico che ha eseguito l’operazione, descritto come una figura professionale, capace e umana.

L’importanza dell’accoglienza nelle strutture sanitarie

Un intervento chirurgico rappresenta sempre un momento delicato per ogni paziente. Per questo motivo, oltre alla qualità delle cure, assumono grande valore anche l’ascolto, la disponibilità e il rispetto dimostrati dal personale sanitario.

La lettera ricevuta evidenzia proprio questo aspetto: sentirsi accompagnati e seguiti con attenzione può rendere più sereno l’intero percorso di cura.

Il testo integrale della lettera

Sono stato operato in una Clinica a Catanzaro e ho avuto un’ottima impressione.

La struttura, vecchiotta, ma non ancora obsoleta, ha al suo interno, nessuno escluso, un personale veramente all’altezza; educato, competente e rispettoso - complimenti.

Sono stato sottoposto ad una protesi d’anca.

Mi hanno fatto un prericovero, sottoponendomi agli esami di rito, rapidi, veloci e molto professionali.

Mi hanno ricoverato il 10 di giugno e sono stato sottoposto all’intervento pianificato per il giorno successivo. Ottima equipe e il medico che mi ha operato è una persona, professionale, molto capace e umana che porta avanti i propri impegni con la massima dedizione.

Oggi dovrei incontrare i fisioterapisti che, ne sono certo, mi metteranno in piedi per affrontare il recupero atteso.

Mi sembra di essere entrato in una gioielleria per acquistare un diamante.

Purtroppo, in questa gioielleria non conoscono il termine Packaging, intendo la confezione importante, dove avrebbe dovuto essere custodito questo diamante, che mi è stato consegnato, invece, avvolto in una carta di giornale.

Che peccato, non entro nei particolari; che piacere avrei a parlare con i proprietari per spiegare loro quanto più guadagnerebbero se solo fossero un tantino più accorti, farebbero, della Clinica Villa del Sole, un fiore all’occhiello, ancor più di quello che è, della nostra Calabria.

WF - Un vetusto DPO Calabrese che esercita questa meravigliosa professione fin dal 2002.