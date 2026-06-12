Farmacia territoriale di Soverato: Concluso il percorso per una sede idonea.

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Un risultato atteso: Comune di Soverato e ASP di Catanzaro completano un lavoro condiviso per garantire ai cittadini un servizio finalmente adeguato

Da tempo sia l’amministrazione comunale di Soverato che l’ASP di Catanzaro avevano individuato nell’inadeguatezza dei locali attualmente occupati dalla farmacia territoriale un nodo critico da sciogliere. Gli spazi esistenti, per caratteristiche strutturali e dimensionali, non risultavano più compatibili con la qualità e la tipologia del servizio farmaceutico pubblico che i cittadini hanno il diritto di ricevere. Su questo giudizio le due istituzioni non hanno mai avuto dubbi: il problema era reale e richiedeva una soluzione stabile, non un rimedio provvisorio.

Proprio per questo, nel corso degli ultimi mesi, si è aperto un canale di dialogo costante e costruttivo tra il Comune di Soverato e la direzione dell’ASP di Catanzaro, con l’obiettivo di individuare una sede che rispondesse a criteri precisi: accessibilità per l’utenza, funzionalità degli spazi, collocazione strategica sul territorio. Un percorso condotto con metodo e pazienza, nella consapevolezza che una scelta affrettata avrebbe significato perpetuare le stesse criticità.

Al termine di questo iter, la continua interlocuzione tra il Sindaco Daniele Vacca e il Commissario Straordinario dell’ASP Gen. Antonio Battistini ha sancito il punto di arrivo: la farmacia territoriale sarà trasferita in Via C. Amirante, nelle vicinanze dell’attuale sede della Polizia Stradale, in locali idonei e funzionali che rispettano pienamente i requisiti richiesti.

“Sapevamo da tempo che quella sede non era adeguata. Non era un’opinione: era una realtà evidente, che pesava sulla qualità del servizio e che non potevamo continuare a ignorare. Abbiamo scelto di affrontare il problema con serietà, costruendo insieme all’ASP di Catanzaro un percorso condiviso che portasse a una soluzione vera, duratura. Oggi possiamo dire che quell’impegno ha dato i suoi frutti. Il trasferimento in Via C. Amirante non è un ripiego: è la risposta giusta, nel posto giusto, al momento giusto. E la prospettiva di lavorare a fianco del nuovo polo sanitario ci rende ancora più ottimisti sul futuro dei servizi sanitari di questo territorio” - dichiara il Sindaco di Soverato - Daniele Vacca.

La scelta della nuova ubicazione acquista ulteriore valore strategico in vista dell’imminente apertura del polo sanitario che sorgerà nell’ex acquario della città. La vicinanza tra i due servizi non è casuale: risponde a una visione precisa di sanità territoriale integrata, in cui farmacia e polo sanitario potranno operare in stretta sinergia per offrire un’assistenza pubblica più efficiente, non solo ai cittadini di Soverato, ma all’intero comprensorio.

“L’inadeguatezza dei locali era una criticità che l’ASP aveva già segnalato e che non poteva restare irrisolta. Ci vuole coraggio istituzionale per affrontare questi nodi senza aspettare che si trasformino in emergenze. Sono soddisfatto del lavoro svolto insieme all’amministrazione comunale: abbiamo dialogato con concretezza, valutato le opzioni con rigore e individuato la soluzione migliore per i cittadini. La nuova sede della farmacia territoriale in Via C. Amirante risponde ai nostri standard di qualità, e la sua posizione strategica accanto al futuro polo sanitario è esattamente il tipo di integrazione che vogliamo costruire su questo territorio.” - queste le parole del Gen. Antonio Battistini – Commissario Straordinario ASP di Catanzaro, che aggiunge: “Abbiamo, inoltre, messo a punto il programma per la prenotazione e consegna di farmaci e dispositivi senza attesa, che andrà in vigore dal 22 giugno”. Un altro importante tassello per rendere il servizio sempre più efficiente.