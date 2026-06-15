GLI AGRUMI AMBASCIATORI DI BENESSERE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE: A MILANO UNA TRACCIA PER IL FUTURO DELLA FILIERA TRA SOSTENIBILITÀ, ECONOMIA CIRCOLARE E EPIGENETICA

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Si è tenuta a Milano, nella Sala Gonfalone del Consiglio regionale della Lombardia, la conferenza stampa "Gli agrumi come patrimonio: risorsa economica e cultura del benessere", con esperti, istituzioni e mondo della comunicazione a confronto per valorizzare la qualità certificata europea e promuovere sani stili di vita nelle scuole e nelle famiglie.

Milano, giugno 2026 – Gli agrumi non sono soltanto una risorsa economica strategica per il comparto agroalimentare italiano ed europeo, ma rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale, un veicolo di educazione alimentare, di promozione della salute e un modello di sostenibilità territoriale.

È questo il forte messaggio emerso a Palazzo Pirelli nel corso della conferenza stampa promossa nell'ambito del progetto europeo "Citrus Fruits for Wellness".

L'incontro, coordinato dal giornalista enogastronomico Valerio Caparelli, ha messo in luce la necessità di fare rete tra produttori, istituzioni, ricerca, scuola e mondo dell'informazione per rispondere alle sfide globali – dai cambiamenti climatici alle tensioni di mercato – valorizzando le eccellenze certificate come l'Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Luca Marrelli, Consigliere regionale della Lombardia (Lombardia Ideale - Fontana Presidente), che ha ospitato l'iniziativa sostenendo con forza il connubio tra sviluppo locale e salute pubblica: "Siamo felici di ospitare tematiche che intrecciano lo sviluppo dei territori, la qualità delle produzioni agroalimentari e l’educazione delle nuove generazioni, accogliendo l'opportunità del messaggio insito in questo importante progetto europeo".

La parola è poi passata a Salvo Falcone, responsabile comunicazione del Consorzio Euroagrumi di Biancavilla (CT), che ha analizzato lo scenario macroeconomico e le tutele per i produttori: "La competitività oggi si gioca non soltanto sui mercati, ma anche sulla capacità di raccontare correttamente il valore di un prodotto, le sfide che i produttori affrontano ogni giorno e il legame profondo tra la qualità certificata e il territorio".

In collegamento streaming è intervenuta Rossella Gigli, manager di Fresh Plaza Italia, che ha focalizzato l'attenzione sul ruolo cruciale dell'informazione contro le fake news alimentari: "Il giornalismo di settore è sempre più un ponte tra ricerca, produzione agricola e società. Un'informazione specializzata, autorevole e corretta è essenziale per accompagnare le scelte dei consumatori, contrastare la disinformazione e valorizzare il lavoro di tutta la filiera".

Il focus si è poi spostato sulle giovani generazioni con Samantha Santamaria, referente della Direzione ACOF, intervenuta insieme ad Andrea Turri sui temi della didattica: "Le scuole rappresentano il luogo in cui si costruiscono le abitudini del futuro e dove si può promuovere una vera cultura del benessere. Dagli incontri formativi ai laboratori sensoriali, ogni esperienza educativa rende i ragazzi consumatori più consapevoli".

Uno dei momenti più innovativi ha riguardato l'economia circolare con l'intervento di Lidia Agosto, specialista in oli essenziali, che ha mostrato come ridurre a zero gli sprechi della materia prima: "Attraverso la valorizzazione delle bucce degli agrumi si aprono nuove opportunità economiche e ambientali. È un esempio concreto di economia circolare, in cui l’innovazione trasforma quello che un tempo era un sottoprodotto in una risorsa preziosa ad alto valore aggiunto".

Le conclusioni scientifiche e culturali sono state affidate all'ospite speciale della conferenza, Susanna Messaggio, giornalista, scrittrice, docente universitaria e psicopedagogista, che ha introdotto l'affascinante tema dell'epigenetica: "Il benessere richiede rispetto verso sé stessi, conoscenza e capacità di comprendere la complessità della persona. Attraverso l’epigenetica comprendiamo come le nostre scelte quotidiane, a partire da un'alimentazione ricca di frutta fresca e agrumi, possano influenzare biologicamente il benessere individuale e collettivo".

I punti chiave della Road Map: tra Scuola, GDO e Transizione Verde

A Milano si sono delineate le nuove linee guida del progetto europeo Citrus Fruits for Wellness, che nella stagione invernale riprenderà le sue attività nelle città tedesche, dove è già stato protagonista lo scorso anno:

Educazione ed Epigenetica: gli stili di vita adottati nell'infanzia condizionano l'espressione genica e la salute futura. Il consumo di agrumi freschi e spremute non zuccherate nelle scuole è una leva di prevenzione primaria.

Il ruolo della GDO: la Grande Distribuzione non deve solo vendere, ma informare con corner dedicati e promozioni che spieghino il reale rapporto tra l'investimento sulla qualità (prodotti IGP) e i benefici nutrizionali.

Resilienza agricola: di fronte all'aumento dei costi e alla concorrenza extra-UE, diventano fondamentali le misure della PAC (Politica Agricola Comune), il ricambio generazionale e la digitalizzazione per salvaguardare i territori rurali.

"Gli agrumi ci insegnano una lezione profonda - ha commentato il giornalista Valerio Caparelli durante i lavori -: il benessere nasce dall’incontro armonico tra natura, conoscenza e responsabilità. Se riusciremo a trasmettere questo ai giovani, avremo raggiunto l’obiettivo più importante."