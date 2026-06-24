Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, contrasto all’immigrazione irregolare: disposto il trattenimento di uno straniero con precedenti penali

La Questura di Catanzaro intensifica i controlli sul territorio

Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Catanzaro nel contrasto all’immigrazione irregolare e nella tutela della sicurezza pubblica. Nell’ambito delle operazioni di controllo e monitoraggio del territorio, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro hanno individuato un cittadino straniero risultato irregolarmente presente in Italia e destinatario di un provvedimento finalizzato all’espulsione.

L’intervento si inserisce nelle più ampie attività di verifica svolte quotidianamente dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme previste dalla legislazione italiana in materia di soggiorno e permanenza degli stranieri sul territorio nazionale.

Individuato grazie al monitoraggio della popolazione detenuta

L’operazione è stata resa possibile grazie a una costante attività di controllo effettuata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, che monitora anche la posizione amministrativa dei cittadini stranieri presenti negli istituti di detenzione.

Gli approfondimenti svolti dagli operatori hanno consentito di accertare che il soggetto si trovava in una condizione di irregolarità sul territorio nazionale. Le verifiche successive hanno inoltre evidenziato la presenza di diversi precedenti penali a suo carico, oltre a una condanna definitiva per furto aggravato.

Disposto il trasferimento al CPR di Caltanissetta

Alla luce degli elementi raccolti e della valutazione relativa alla pericolosità sociale dell’uomo, il Questore di Catanzaro ha adottato un provvedimento di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta, in applicazione dell’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Il trasferimento presso il CPR rappresenta una misura prevista dalla normativa vigente quando si rende necessario completare le procedure amministrative e organizzative finalizzate all’esecuzione del provvedimento di espulsione.

Cos’è il Centro di Permanenza per i Rimpatri

I Centri di Permanenza per i Rimpatri sono strutture destinate all’accoglienza temporanea dei cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano, nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente al rimpatrio.

All’interno di queste strutture vengono completate tutte le procedure necessarie all’identificazione, all’acquisizione dei documenti di viaggio e all’organizzazione del rientro nel Paese di origine.

L’impegno della Polizia di Stato per la sicurezza pubblica

Dopo gli adempimenti di rito, il cittadino straniero è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato presso il CPR di Caltanissetta, dove è stato preso in carico dal personale della struttura.

L’operazione conferma il costante impegno della Questura di Catanzaro nel contrasto ai fenomeni di illegalità, nella gestione delle procedure legate all’immigrazione irregolare e nella tutela della sicurezza dei cittadini. Attraverso controlli mirati e attività di verifica quotidiane, le forze dell’ordine continuano a operare per garantire il rispetto delle normative vigenti e contribuire alla salvaguardia della collettività.

Sottotitolo: La misura è stata adottata dal Questore dopo gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione. L’uomo, con precedenti penali e una condanna definitiva per furto aggravato, è stato trasferito al CPR di Caltanissetta in attesa del rimpatrio.