Meteo Italia, caldo record con l'anticiclone Caronte: fino a 41°C nel weekend, afa soffocante e notti tropicali

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L'Italia nella morsa del caldo africano

L'estate entra nel vivo con una delle più intense ondate di caldo africano degli ultimi anni. L'anticiclone Caronte si sta rafforzando sull'Italia e porterà nei prossimi giorni temperature eccezionalmente elevate, accompagnate da tassi di umidità molto alti che aumenteranno sensibilmente il disagio fisico.

Secondo le ultime proiezioni meteorologiche, il momento più critico è atteso tra domenica e lunedì, quando diverse città del Centro-Nord potranno raggiungere e superare i 40°C, con punte fino a 41°C nelle zone interne di Toscana ed Emilia-Romagna.

Perché i temporali non portano sollievo

Molti italiani hanno sperato che i temporali pomeridiani degli ultimi giorni potessero attenuare il caldo. In realtà, questi fenomeni sono stati generati principalmente dall'eccessivo riscaldamento del terreno e dall'elevata quantità di umidità presente nell'atmosfera.

Non essendo accompagnati da correnti fresche atlantiche, i rovesci hanno prodotto soltanto un lieve calo termico, spesso di appena uno o due gradi. Al contrario, l'umidità è aumentata ulteriormente, creando quella sensazione di afa opprimente che rende difficile trovare sollievo anche dopo la pioggia.

Temperature fino a 41°C e percepite oltre i 45°C

Con il consolidamento dell'anticiclone africano, i temporali diventeranno sempre più rari e il caldo aumenterà ulteriormente.

Le aree più esposte alle temperature estreme saranno:

Toscana

Emilia-Romagna

Pianura Padana

Umbria

Lazio interno

Sardegna

Nelle località costiere, invece, il problema principale sarà rappresentato dall'elevata umidità. In alcune zone del Mar Ligure e dell'alto Tirreno la temperatura percepita potrebbe raggiungere addirittura i 45°C, rendendo particolarmente faticose anche le normali attività quotidiane.

Notti tropicali e sonno difficile

Uno degli aspetti più critici di questa fase meteo sarà rappresentato dalle cosiddette notti tropicali, con temperature minime che in molte città resteranno superiori ai 25°C.

L'assenza di un adeguato raffreddamento notturno aumenta lo stress per l'organismo, soprattutto per chi soffre di patologie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche. Anche la qualità del sonno potrebbe risentirne notevolmente, con conseguenze sulla concentrazione e sul benessere generale durante il giorno.

Attenzione ai bollini rossi del Ministero della Salute

Le elevate temperature hanno già portato all'emissione di numerosi bollini rossi nelle principali città italiane. Si tratta del livello massimo di allerta per il caldo, associato a possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive.

Gli esperti raccomandano di:

Bere frequentemente acqua durante tutta la giornata.

Evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali.

Limitare attività fisiche intense all'aperto.

Utilizzare ambienti climatizzati o ben ventilati.

Consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura.

Evitare bevande alcoliche e zuccherate in eccesso.

Caldo estremo, i consigli per anziani, donne e bambini

Proteggere gli anziani

Gli anziani sono tra le categorie più vulnerabili durante le ondate di calore.

È importante:

Bere regolarmente anche in assenza di sete.

Restare in luoghi freschi durante le ore più calde.

Evitare sforzi fisici.

Controllare eventuali sintomi di disidratazione o abbassamento della pressione.

Mantenere contatti frequenti con familiari o persone di riferimento.

Le precauzioni per le donne in gravidanza

Le donne in gravidanza devono prestare particolare attenzione alle alte temperature.

Si consiglia di:

Idratarsi costantemente.

Riposare in ambienti freschi.

Evitare lunghe permanenze al sole.

Indossare abiti leggeri e traspiranti.

Consultare il medico in caso di capogiri, gonfiori improvvisi o malesseri persistenti.

Come proteggere bambini e neonati

I bambini e soprattutto i neonati hanno una minore capacità di regolare la temperatura corporea.

Per questo è fondamentale:

Farli bere spesso.

Evitare attività all'aperto nelle ore più calde.

Utilizzare cappellini e creme protettive.

Vestirli con indumenti chiari e leggeri.

Non lasciarli mai in automobile, nemmeno per pochi minuti.

Garantire ambienti freschi e ben ventilati.

Quando arriverà un cambiamento

Per un vero cambiamento delle condizioni meteorologiche sarà probabilmente necessario attendere l'inizio di luglio.

Le attuali elaborazioni indicano la possibilità che l'anticiclone Caronte si sposti gradualmente verso sud-est, consentendo l'ingresso di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa. Questo potrebbe favorire un calo delle temperature e il ritorno di temporali più organizzati, capaci di portare un reale refrigerio.

Le previsioni per i prossimi giorni

L'ultima parte di giugno sarà quindi caratterizzata da caldo africano intenso, afa persistente, temperature oltre i 40°C e notti tropicali. Il picco dell'ondata di calore è atteso tra domenica e lunedì, quando gran parte dell'Italia dovrà fare i conti con condizioni climatiche particolarmente impegnative.

Gli esperti invitano alla prudenza e raccomandano di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, soprattutto per proteggere le persone più fragili durante questa eccezionale fase di caldo estremo.