Bovalino: sarà inaugurato il 27 giugno il nuovo tratto del Lungomare San Francesco di Paola.

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Terza opera pubblica completata. Un nuovo volto per il lungomare di Bovalino.

La città di Bovalino continua il suo percorso di crescita e valorizzazione del territorio, e lo fa realizzando la terza opera pubblica che sarà consegnata a breve alla fruizione della cittadinanza che l’attendeva da diverso tempo. Ci riferiamo al tratto di Lungomare San Francesco di Paola, finalmente riqualificato dopo i disastri causati dalle mareggiate del 19 febbraio 2019 che ne provocarono il crollo minando la funzionalità e la sicurezza dell’intera area. Quindi, nel giro di appena un mese, dopo le inaugurazioni della “Casa della Legalità” e della “Casa della Cultura”, ora è la volta del Lungomare San Francesco di Paola, lungomare interessato non solo nel tratto ripristinato, ma anche nelle restanti parti oggetto di rifacimento e/o sistemazione.

Dopo l'attesa e le numerose peripezie burocratiche che ne hanno rallentato l'iter, ora l’attesa per i cittadini è finita. Infatti, giorno 27 giugno 2026 con inizio alle ore 19, ci sarà l’inaugurazione ufficiale del tratto di lungomare che rappresenta indubbiamente uno degli spazi più rappresentativi e frequentati del paese. Oggi il lungomare torna a essere un luogo di incontro, passeggio e aggregazione sociale, pronto ad accogliere residenti e visitatori durante la stagione estiva.

Un progetto che punta su sicurezza e qualità urbana. Secondo quanto evidenziato dall'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Cinzia Cataldo, l'obiettivo dell'intervento non è stato soltanto quello di restituire decoro e bellezza al tratto di costa interessato. I lavori, infatti, hanno riguardato anche importanti opere strutturali finalizzate a migliorare la sicurezza, la stabilità e la fruibilità dell'intera area. Un investimento che guarda al lungo periodo e che contribuisce a rendere il lungomare più funzionale, accessibile e resiliente rispetto alle criticità che negli anni passati hanno interessato il territorio, ed in particolare la zona del lungomare, sottoposto spesso alle intemperie del maltempo. “Le opere pubbliche -ha detto Cinzia Cataldo- non si misurano esclusivamente per la loro estensione, ma per la capacità di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini”, un chiaro messaggio ribadito anche dal primo cittadino, Vincenzo Maesano, che ha divulgato un suo breve messaggio tramite i canali social.

Ed è proprio con questi presupposti che Maesano ha aggiunto: “Il futuro si costruisce un’opera alla volta, ma è il loro insieme che certifica la bontà del lavoro amministrativo portato avanti. Visione, idee, impegno e perseveranza sono gli elementi fondamentali per raggiungere i risultati prefissati, e per questo, ne siamo fieri ed orgogliosi del lavoro sin qui realizzato”

La riqualificazione del Lungomare San Francesco di Paola rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rilancio della città. L'amministrazione comunale considera infatti questo intervento come parte di una strategia più ampia di rigenerazione urbana, orientata a valorizzare gli spazi pubblici e a rendere Bovalino sempre più attrattiva sia per i residenti che per i turisti. “Il futuro non si aspetta, il futuro si costruisce”, questo lo slogan adottato dalla squadra di governance comunale.

Altri lavori in programma sul lungomare.

Ma l'impegno dell'amministrazione non si ferma con l'inaugurazione del nuovo tratto riqualificato. Sono già stati avviati ulteriori interventi di ripristino e manutenzione che consentiranno, entro l'estate, di migliorare anche altre aree del lungomare cittadino. L'obiettivo è quello di offrire ai cittadini un fronte mare completamente rinnovato, capace di diventare un punto di riferimento per il turismo locale e per la vita sociale della comunità.

L'appuntamento è fissato per il 27 giugno 2026 alle ore 19, giorno in cui si terrà il taglio ufficiale del nastro del nuovo tratto riqualificato del Lungomare San Francesco di Paola. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Cinzia Cataldo e del sindaco, Vincenzo Maesano, la serata proseguirà con un evento artistico e musicale pensato per celebrare la restituzione alla cittadinanza di questo importante spazio pubblico. L'iniziativa rappresenta un'occasione speciale per vivere il nuovo lungomare e condividere un momento di festa che punta a rendere l'estate 2026 una stagione memorabile per tutta la comunità.

Grazie alla riqualificazione, il Lungomare San Francesco di Paola si prepara a diventare una vera e propria terrazza sul mare, un luogo dove trascorrere momenti di relax, passeggiare in sicurezza e ammirare il paesaggio della costa jonica reggina.

La conclusione di questa importante opera pubblica conferma la volontà di investire nel miglioramento degli spazi urbani e nella valorizzazione del patrimonio cittadino, contribuendo così alla crescita e all'attrattività di Bovalino. Una inversione di tendenza che dovrebbe trattenere sul territorio comunale i tanti giovani ed i numerosi nuclei familiari che spesso, negli anni passati, sono stati attratti dal richiamo delle sirene dei paesi limitrofi viciniori. L’estate vi aspetta…a Bovalino!