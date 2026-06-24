Gianni Alemanno lascia il carcere di Rebibbia: “Esco da innocente”, critiche al governo sul tema delle carceri

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L'ex sindaco di Roma torna in libertà e interviene sul problema del sovraffollamento carcerario

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Rebibbia, tornando in libertà poco prima delle ore 10. All'uscita dall'istituto penitenziario romano, Alemanno ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere sia sul piano giudiziario che politico.

"Esco dal carcere da innocente", ha affermato l'ex primo cittadino della Capitale, ribadendo la propria posizione in merito alle vicende che lo hanno coinvolto negli ultimi anni.

Le dichiarazioni di Alemanno dopo l'uscita dal carcere

Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Gianni Alemanno ha sottolineato la propria convinzione di non aver commesso alcun reato, sostenendo di lasciare il carcere con la consapevolezza della propria innocenza.

Le sue parole arrivano in un momento particolarmente delicato per il dibattito pubblico sulla situazione del sistema penitenziario italiano, tema che continua a essere al centro dell'attenzione di istituzioni, associazioni e operatori del settore.

Sovraffollamento carcerario, l'attacco al governo Meloni

Oltre agli aspetti personali legati alla sua vicenda giudiziaria, Alemanno ha rivolto critiche all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, soffermandosi in particolare sul problema del sovraffollamento carcerario.

Secondo l'ex sindaco, sul fronte delle carceri italiane non sarebbero stati compiuti interventi sufficienti per affrontare una situazione che da anni rappresenta una delle principali criticità del sistema penitenziario nazionale.

"Il governo Meloni non ha fatto niente", ha dichiarato Alemanno riferendosi alle misure adottate per contrastare l'eccessiva presenza di detenuti negli istituti di pena.

Il tema delle carceri resta al centro del dibattito politico

La questione del sovraffollamento nelle carceri continua infatti a suscitare confronti tra maggioranza e opposizione. Negli ultimi anni numerosi rapporti istituzionali hanno evidenziato le difficoltà legate alla capienza degli istituti penitenziari, alle condizioni di detenzione e alla gestione della popolazione carceraria.

Le dichiarazioni di Alemanno si inseriscono quindi in un contesto più ampio, nel quale il tema della riforma del sistema carcerario e del miglioramento delle condizioni negli istituti di pena rappresenta una delle sfide più complesse per la politica italiana.

Un ritorno alla libertà che riaccende il confronto pubblico

L'uscita di Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia segna una nuova fase della sua vicenda personale e giudiziaria. Le sue parole, sia sulla propria posizione sia sul tema delle carceri italiane, sono destinate ad alimentare il dibattito pubblico nei prossimi giorni, riportando l'attenzione su questioni che coinvolgono giustizia, diritti dei detenuti e politiche penitenziarie.