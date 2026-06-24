Tragico incidente a Trevignano, perde la vita un 65enne: sette feriti dopo il violento scontro tra due auto

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Grave schianto nella serata a Musano di Trevignano

Un drammatico incidente stradale a Trevignano ha sconvolto la comunità locale nella serata di ieri. Il bilancio è pesantissimo: un uomo ha perso la vita, due persone sono rimaste gravemente ferite e altre cinque hanno riportato lesioni di diversa entità.

L'impatto è avvenuto poco dopo le 21:30 a Musano di Trevignano, lungo via San Sisto, all'altezza dell'incrocio con via Postioma, un punto della viabilità locale particolarmente trafficato nelle ore serali.

Chi è la vittima dell'incidente

La vittima è Ennio Corrazin, 65 anni, residente a Vedelago. L'uomo è deceduto in seguito alle gravi conseguenze riportate nello schianto tra i due veicoli coinvolti.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della zona, suscitando profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.

Coinvolte una Ford Puma e un'Audi A3

Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, nello scontro sono rimaste coinvolte una Ford Puma e un'Audi A3. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori e non è stata ancora ricostruita con precisione la dinamica che ha portato alla collisione.

L'impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto da richiedere un massiccio intervento dei soccorsi.

Imponente macchina dei soccorsi sul luogo dell'incidente

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del Suem 118, con un dispiegamento straordinario di mezzi e personale sanitario. Sono stati inviati:

l'elicottero di emergenza sanitaria;

diverse ambulanze;

un'automedica con medico e infermieri a bordo.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per assistere i feriti e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente.

Presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Montebelluna, impegnate nelle operazioni di estrazione delle persone coinvolte e nella gestione della sicurezza stradale.

Sette persone trasportate in ospedale

Complessivamente sono sette i feriti trasferiti negli ospedali della zona. Due di loro versano in condizioni gravi e sono stati affidati alle cure dei sanitari con la massima urgenza.

Altre cinque persone hanno riportato ferite meno gravi e, secondo quanto emerso nelle prime ore successive all'incidente, non sarebbero in pericolo di vita.

I feriti sono stati trasportati principalmente presso gli ospedali di Montebelluna e Treviso, dove sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I Carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto e stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione quanto accaduto.

L'obiettivo degli investigatori è accertare eventuali responsabilità e comprendere le cause che hanno provocato il tragico impatto tra i due veicoli.

Una nuova tragedia sulle strade del Veneto

L'ennesimo grave incidente mortale nel Trevigiano riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale. Episodi come quello avvenuto a Musano di Trevignano evidenziano ancora una volta l'importanza della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore serali e nei tratti viari caratterizzati da incroci e attraversamenti particolarmente delicati.

La comunità locale resta ora in attesa degli sviluppi delle indagini, mentre il pensiero va alla vittima e alle persone rimaste ferite nel terribile schianto.