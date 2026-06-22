Ostra laboratorio nazionale dell'innovazione territoriale: il modello Jazz'Inn unisce startup, imprese e PA

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una città capace di guardarsi dall’alto, di leggere i propri dati, di mettere in connessione informazioni diverse e di trasformarle in valore concreto per cittadini, amministratori, tecnici e stakeholder del territorio. Una città che impara a conoscere sé stessa per guidare meglio il proprio futuro. Il progetto che trasforma Ostra in un vero e proprio Digital Smart Lab viene presentato in occasione della decima edizione di Jazz’Inn 2026 – Umanità Aumentata, in programma dal 29 giugno al 3 luglio nel Comune marchigiano - il laboratorio applicativo ideato da Fondazione Ampioraggio, che raccoglie in un unico ecosistema collaborativo amministrazioni locali, startup, imprese innovative, grandi aziende, investitori e attori del territorio, mettendoli in comunicazione.

Ostra diventa così un esempio tangibile della potenza di questo modello: il Comune si trasforma infatti in un caso applicativo di innovazione territoriale, capace di mostrare come le tecnologie possano essere utilizzate per migliorare la conoscenza, la gestione, la valorizzazione e l’esperienza della città. Un modello concreto per tanti Comuni italiani, in particolare per quelli di piccole e medie dimensioni, chiamati oggi a governare la transizione digitale con risorse limitate, ma con un patrimonio territoriale spesso straordinario.

“Una grande opportunità non solo per il nostro Comune, ma per l’intera Regione Marche – afferma Federica Fanesi, Sindaca di Ostra. I progetti di alta tecnologia come quelli realizzati in occasione di Jazz’Inn 2026 ci consentono di monitorare il territorio in tempo reale, una visione unitaria della zona che si è resa ancora più necessaria dopo l'alluvione del settembre 2022 e ci prepara a gestire meglio il futuro”.

“Da Ostra partirà un obiettivo ambizioso: trasformare l’intelligenza collettiva degli oltre 500 partecipanti attesi per elaborare insieme il primo "Manuale pratico dell'innovazione", un documento che raccoglierà visioni, proposte, strumenti e raccomandazioni emerse durante le giornate marchigiane e che sarà consegnato ai decisori nazionali in vista della tappa conclusiva di Jazz'inn Capitale, in programma a Roma dal 9 al 13 novembre” – spiega Giuseppe De Nicola, direttore generale della Fondazione Ampioraggio.

Il progetto Ostra Digital Smart Lab si articola lungo tre direttrici complementari sviluppate da quattro realtà innovative le cui soluzioni, integrate tra loro, fanno di Ostra una Smart City con dati in tempo reale: una città che osserva il proprio territorio dall’alto, organizza le informazioni, accoglie meglio le persone, valorizza il patrimonio culturale, misura l’impatto delle esperienze e rafforza la propria capacità di pianificazione.

Quattroemme Consulting, Italy VR Experience, TribYou e To Be Srl: gli artefici della transizione digitale del borgo marchigiano

La piattaforma digitale di lettura e gestione del territorio di Quattroemme Consulting, monitora e fornisce dati in tempo reale per servizi, infrastrutture, luoghi di interesse, informazioni ambientali, sicurezza urbana, mobilità, cantieri, verde pubblico, parcheggi, punti di ricarica, persone fragili e scadenze amministrative. L’obiettivo è superare la frammentazione delle informazioni e offrire una visione unitaria della città, utile per amministratori, tecnici, cittadini e stakeholder. In questo modello, ciò che accade sul territorio diventa immediatamente visibile, interpretabile e utilizzabile.

La soluzione SATI sviluppata da Italy VR Experience, consente di trasformare il patrimonio culturale in un asset misurabile, partendo da una criticità concreta: molti Comuni possiedono patrimoni culturali, storici, artistici e turistici di grande valore, ma non dispongono dei dati necessari per dimostrarne l’impatto, misurarne la fruizione e valorizzarli in modo documentabile. Attraverso un’infrastruttura di Heritage Intelligence, la piattaforma permette di raccogliere dati di fruizione reale, integrare informazioni provenienti da fonti diverse, costruire dashboard, produrre evidenze oggettive e supportare la rendicontazione del patrimonio culturale anche in relazione ai nuovi modelli di rappresentazione economico-patrimoniale richiesti dal paradigma Accrual.

Quali luoghi vengono visitati, quali percorsi generano maggiore interesse, quali contenuti vengono fruiti, quali esperienze producono coinvolgimento, quali asset possono essere rafforzati in ottica turistica, culturale, amministrativa e progettuale. SATI supporta la Pubblica Amministrazione nel misurare, rendicontare e decidere meglio offrendo contestualmente a cittadini e visitatori una guida esperienziale più ricca, personalizzata e coinvolgente del Comune. Nel caso di Ostra è stata inserita in piattaforma una guida d’eccellenza: l’avatar della Sindaca Federica Fanesi.

Per la Community di Jazz’Inn TribYou ha realizzato una soluzione che rende il territorio di Ostra accessibile, interattivo e attrattivo. Un portale che raccoglie in un unico sistema soggiorni, pacchetti, esperienze, strutture selezionate, attività per gruppi e team, degustazioni, visite nei borghi, percorsi tra cantine, mare, castelli e luoghi identitari delle Marche. Chi arriva a Ostra per Jazz’Inn 2026 può vivere il territorio in modo completo. Il digitale, in questo caso, non sostituisce il territorio, ma lo rende più semplice da attraversare, prenotare e vivere.

To Be Srl porterà infine una soluzione di Proximity Marketing con la quale sarà possibile analizzare e misurare i comportamenti dei partecipanti e dare loro informazioni dirette sul programma, attraverso alert e notifiche push durante Jazz'Inn.

Ostra diventa un laboratorio di riferimento per una nuova generazione di politiche urbane: più intelligenti, più integrate, più misurabili e più vicine alle persone. Una città aumentata non solo dalla tecnologia, ma dalla capacità di conoscere meglio sé stessa, di valorizzare le proprie risorse e di trasformare dati, relazioni e patrimonio in futuro.