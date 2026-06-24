Levato denuncia i disagi al Cimitero di Santa Maria: “Acqua assente per mesi e una tomba danneggiata da un escavatore”

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Nuove polemiche sul cimitero di Santa Maria: la segnalazione del consigliere comunale Luigi Levato

Torna al centro dell’attenzione il tema delle condizioni del Cimitero di Santa Maria, dopo la dura presa di posizione del consigliere comunale di Forza Italia Luigi Levato, che denuncia una serie di problematiche che, a suo avviso, stanno creando forte disagio ai cittadini e alle famiglie che si recano a rendere omaggio ai propri cari.

Secondo quanto riferito da Levato, nei mesi scorsi il cimitero sarebbe stato interessato da una prolungata interruzione dell’erogazione dell’acqua, causata da una perdita occulta. Una situazione che avrebbe generato numerose difficoltà per i visitatori e che, sempre secondo il consigliere, sarebbe stata risolta soltanto dopo diverse segnalazioni e richieste di intervento.

Levato: “Dopo il problema dell’acqua, un episodio ancora più grave”

La vicenda denunciata oggi dal consigliere riguarda però un episodio che ha suscitato particolare indignazione tra alcuni familiari.

Durante una visita al camposanto, infatti, alcuni cittadini avrebbero trovato la tomba del proprio congiunto gravemente danneggiata, presumibilmente a seguito del passaggio di un mezzo meccanico impiegato per lavori all’interno dell’area cimiteriale.

Una scoperta che ha provocato amarezza e sconcerto tra i parenti del defunto, soprattutto considerando le cure e l’attenzione dedicate nel tempo alla sistemazione dello spazio funerario.

“Un episodio indegno e vergognoso”, ha commentato Levato, sottolineando come il rispetto dei luoghi della memoria e del dolore rappresenti un principio fondamentale per ogni comunità.

Richiesta di chiarimenti e ripristino immediato

Il consigliere comunale ha annunciato l’intenzione di chiedere spiegazioni agli uffici competenti per accertare quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Allo stesso tempo, Levato ha evidenziato la necessità di procedere rapidamente al ripristino della tomba danneggiata, affinché venga restituito decoro a quello che rappresenta un luogo di raccoglimento e ricordo per i familiari.

Il tema della manutenzione dei cimiteri torna al centro del dibattito

L’episodio riaccende il confronto sulla gestione e sulla manutenzione delle strutture cimiteriali cittadine. Per molti cittadini, infatti, il decoro del cimitero, la sicurezza durante i lavori e la tutela delle tombe rappresentano aspetti essenziali che richiedono attenzione costante da parte dell’amministrazione.

La vicenda segnalata da Luigi Levato potrebbe ora portare a ulteriori verifiche e controlli per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro e che i luoghi destinati alla memoria dei defunti vengano preservati con il rispetto che meritano.