Tennistavolo Norbello: al via il progetto di restyling della palestra comunale

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Il Tennistavolo Norbello avvia il progetto di restyling ed efficientamento energetico della Palestra Comunale di Norbello, un intervento destinato a migliorare qualità, funzionalità e sostenibilità di una struttura che da oltre quindici anni rappresenta un punto di riferimento per il tennistavolo italiano e per lo sport nel centro della Sardegna.

Inaugurata nel 2010 all'interno del parco sportivo comunale di via Azuni, la palestra ospita regolarmente attività agonistiche, scolastiche e promozionali, oltre a manifestazioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale.

L'opera sarà realizzata grazie a un contributo della Regione Autonoma della Sardegna di 185 mila euro, ottenuto attraverso il bando per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi isolani pubblicato nel 2024 e riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. Pur risultando inizialmente idoneo ma non finanziato per insufficienza dei fondi stanziati, il progetto è stato successivamente ammesso grazie allo scorrimento della graduatoria del 2025. A questa cifra si aggiunge un cofinanziamento del Tennistavolo Norbello di circa 40 mila euro, per un investimento complessivo di 225 mila euro.

Dal 2015 il club norbellese gestisce direttamente l'impianto attraverso una convenzione con il Comune di Norbello, rinnovata nel 2024. Nel corso degli anni la struttura è diventata la casa delle squadre giallo-blu impegnate nei massimi campionati nazionali e nelle competizioni europee, oltre che un polo aggregativo fondamentale per scuole, associazioni del territorio e comunità locale.

“Questo progetto rappresenta un grande investimento sul futuro della nostra associazione, dello sport e dell'intera comunità – dichiara il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu –. Il nostro obiettivo è continuare a offrire un impianto moderno, performante e accogliente, capace di rispondere alle esigenze di atleti, scuole e associazioni. Ringrazio la Regione Autonoma della Sardegna per aver creduto in questo progetto e per l'importante opportunità offerta al territorio. Un sincero ringraziamento va anche al Comune di Norbello per la collaborazione e all'ingegner Stefano Cau, che ha seguito la progettazione con grande professionalità, condividendo fin dal primo giorno la visione e gli obiettivi di questo intervento.”

Il restyling renderà l'impianto più moderno, efficiente e accogliente, consolidando ulteriormente il ruolo di Norbello come polo sportivo di riferimento della Sardegna centrale.

Nei prossimi giorni saranno illustrati nel dettaglio i principali interventi tecnici previsti e i benefici concreti che il progetto porterà alla struttura e alla collettività.